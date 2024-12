Tragico scontro tra scooter e camion: morto Antonio Camastra, tecnico della squadra under 12 femminile del Lecce

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 19 dicembre, intorno alle 16, alla periferia di Lecce, nel cuore del Salento. Un uomo di 63 anni, Antonio Camastra, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un camion. L’uomo, noto per il suo ruolo di allenatore dell’Under 12 del “Lecce Women”, lascia un vuoto profondo nel mondo dello sport locale e tra coloro che lo conoscevano.





Le prime ricostruzioni dell’incidente indicano che Camastra, alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, avrebbe urtato violentemente un furgone che procedeva nella corsia opposta. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo all’uomo. Sul posto sono rapidamente giunti i soccorritori del 118 con le ambulanze, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso di Antonio Camastra, avvenuto sul colpo.

Anche i Carabinieri e gli agenti della polizia locale sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente. Le autorità si sono occupate di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle cause che hanno portato al tragico impatto, ma le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.

La notizia della morte di Antonio Camastra ha scosso profondamente la comunità sportiva e non solo. La società “Lecce Women”, attraverso un post pubblicato sui social, ha voluto ricordare l’allenatore scomparso con parole cariche di affetto e tristezza: “È un giorno molto triste per noi: oggi è morto, in un incidente stradale, Antonio Camastra, responsabile dell’Under 12, uno degli storici collaboratori del nostro club.”

Il messaggio prosegue sottolineando il contributo significativo che Camastra ha dato alla crescita delle giovani calciatrici della squadra: “Antonio lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Facendo leva sui suoi modi gentili e sulla sua esperienza, nel corso di questi anni ha contribuito alla crescita di tantissime giovani calciatrici, che lo adoravano.” Un ricordo che testimonia quanto fosse apprezzato non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per le sue qualità umane.

La società ha poi espresso vicinanza alla famiglia dell’allenatore scomparso: “In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno alla sua famiglia cui vanno le più sentite condoglianze della dirigenza, dello staff tecnico, delle calciatrici e delle loro famiglie. Ciao Antonio, ci mancherai.”

Anche altre persone che conoscevano Antonio Camastra hanno voluto esprimere il loro cordoglio sui social. Tra i tanti messaggi di affetto e ricordo, uno in particolare sottolinea l’impatto che l’allenatore ha avuto su chi lo circondava: “Mister Signor Antonio Camastra, sei stato un Signor Mister, quel genere di persone che lasciano un segno. Che uomo. Oggi però ci hai lasciato, ci hai lasciato con un’implosione al cuore e senza fiato. Tutte le ragazze del Lecce Women non ti dimenticheranno mai.”

La perdita di Camastra rappresenta un duro colpo per il “Lecce Women” e per l’intera comunità sportiva salentina. Negli anni, l’allenatore aveva saputo conquistare la stima e l’affetto di tante giovani atlete, guidandole non solo nel gioco del calcio ma anche nella loro crescita personale. Il suo impegno e la sua dedizione rimarranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

L’incidente si aggiunge purtroppo a una lunga lista di tragedie stradali che continuano a verificarsi sulle strade italiane. La sicurezza stradale rimane una questione cruciale e richiede interventi sempre più mirati per prevenire episodi come quello che ha portato via Antonio Camastra.