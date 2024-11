Tristezza e cordoglio ai funerali di Santo Romano, la bara portata prima al campo da calcio dove amava trascorrere il tempo

Nella provincia di Napoli, a Casoria, si sono svolti i funerali di Santo Romano, il giovane portiere di 19 anni ucciso con un colpo di pistola da un coetaneo. La chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe ha accolto la bara di Santo Romano, circondata da una folla commossa e da uno striscione con la scritta: “Con il pallone dentro al cuore, riposa in pace eterno campione. Ciao, Santo”. I presenti hanno reso omaggio al giovane indossando magliette bianche con la sua foto.





Il calcio era la grande passione di Santo Romano, che giocava nel ruolo di portiere nella società Micri a Volla, nel campionato di Eccellenza. Prima dei funerali, il feretro è stato portato nel campo da calcio dove la squadra si allenava e giocava, un momento toccante per i compagni e gli amici del giovane portiere.

Nell’istituto superiore “Archimede” di Ponticelli, a Napoli, la scuola frequentata da Santo Romano, i compagni gli hanno dedicato 50 lettere, una per ogni classe. Su una delle lettere spicca un disegno di Santo raffigurato come un angelo con la maglia numero 1 da portiere.

“Santo era un ragazzo speciale, amato da tutti. Il suo sorriso resterà sempre nei nostri cuori”, ha dichiarato un compagno di scuola. “Sei l’angelo numero 1, il nostro portiere per sempre”, ha aggiunto un altro studente.

Riflessioni sulla tragedia e l’addio al giovane portiere

L’uccisione di Santo Romano ha scosso la comunità sportiva e scolastica. La sua morte improvvisa ha generato un profondo senso di dolore e incredulità tra coloro che lo conoscevano. I funerali sono stati un momento di condivisione del dolore e di addio al giovane portiere, ricordato per la sua passione per il calcio e il suo sorriso contagioso.

Prima di essere condotto in chiesa, il feretro di Santo è stato portato nel campo da calcio dove giocava con la squadra. La bara è stata posizionata davanti alla porta, mentre i compagni di squadra si sono riuniti in campo per rendere omaggio al loro amico. Tra lacrime e abbracci, la squadra ha voluto salutare Santo nel luogo in cui ha trascorso tanto tempo giocando a calcio.

Il dolore della comunità locale: Casoria piange Santo Romano

La morte di Santo Romano ha suscitato una profonda commozione nella comunità locale di Casoria. Amici, parenti e conoscenti hanno partecipato numerosi ai suoi funerali, testimoniando l’affetto e il rispetto che il giovane portiere ha lasciato dietro di sé.

Il disegno di Santo raffigurato come un angelo con la maglia da portiere è diventato simbolo del ricordo indelebile che lascia nella scuola frequentata dal giovane. I compagni hanno voluto onorare la sua passione per il calcio e il suo ruolo di portiere attraverso disegni e lettere che esprimono tutto l’affetto e la stima verso Santo.

“Santo resterà sempre nei nostri cuori come un vero campione. Il suo amore per il calcio e il suo sorriso contagioso continueranno a ispirarci”, ha commentato uno degli amici presenti ai funerali. L’eredità di Santo Romano rimarrà viva nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Un addio commovente: Casoria piange Santo Romano

La cerimonia funebre di Santo Romano è stata un momento toccante di addio al giovane portiere, ricordato per la sua passione per il calcio e il suo carattere solare. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo, testimoniando l’affetto e il rispetto che lo circondavano.