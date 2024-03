“Un Amore Dimenticato”: Romina Power e l’Ex Fidanzato Principe Stash, una storia dimenticata prima di Albano Carrisi

Questo articolo in breve

Romina Power, nota per il suo celebre matrimonio con Albano Carrisi, ha un passato intrigante che pochi conoscono. Prima della sua storia con Carrisi, la cantante ha avuto una relazione significativa che ha plasmato parte della sua vita.





Il suo fidanzato di allora, Stash Klossowski De Rola, è stato un elemento importante nella vita di Romina. La loro storia ha avuto inizio nel lontano 1966, quando si sono incontrati per la prima volta durante una cena a Roma. Stash, figlio del direttore dell’Accademia di Francia a Roma, incrociò il cammino di Romina, allora solo una giovane di sedici anni. Nonostante la differenza di età di nove anni, la loro relazione sbocciò, immergendoli in un mondo di glamour e feste, ma anche di momenti romantici e progetti futuri.

Tuttavia, la loro storia non è stata immune da complicazioni. Albano Carrisi, il futuro marito di Romina, ha incrociato il loro percorso e ha manifestato gelosia nei confronti di Stash. Quest’ultimo, in un’intervista, ha rivelato di una telefonata avuta con Carrisi, in cui quest’ultimo mostrava il suo disappunto per l’interesse di Stash verso Romina. Nonostante ciò, nel corso del tempo, la relazione tra Romina e Stash si è trasformata in un’amicizia solida, basata su interessi comuni per la spiritualità e le filosofie orientali.

Stash Klossowski De Rola, nato dall’unione tra una nobildonna svizzera e un famoso pittore, ha avuto un impatto significativo nella vita di Romina Power. Originario di Berna, Stash è stato una figura di spicco negli anni Sessanta a Londra e Parigi, distinguendosi come attore, cantante, scrittore e produttore musicale. Nonostante la fine della loro storia d’amore, Stash ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Romina, contribuendo alla sua crescita personale e artistica.

In conclusione, la storia tra Romina Power e Stash Klossowski De Rola rappresenta un capitolo poco conosciuto ma significativo nella vita dell’artista. La loro relazione ha attraversato momenti di passione, gelosia e amicizia, lasciando un segno indelebile nel percorso di entrambi.