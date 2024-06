“Urlano come femminucce, devono lasciarli lì”, l’audio choc sui ragazzi dispersi nel fiume Natisone

Tre ragazzi, di età compresa tra 17 e 25 anni, sono dispersi dopo essere stati travolti dalla piena del fiume Natisone a Premariacco, Udine. Un testimone scioccante ha attirato l’attenzione sui social con commenti insensibili.





Nel primo pomeriggio del 31 maggio, a Premariacco, in provincia di Udine, tre giovani sono stati travolti dalla piena del fiume Natisone e risultano tuttora dispersi. Un testimone oculare ha registrato un video, ora virale sui social media, che documenta la drammatica scena e contiene commenti scioccanti.

Il video, diventato rapidamente virale sui social, mostra i tre giovani abbracciati nel tentativo di resistere alla furia del fiume. Un uomo, che assiste alla scena, commenta in modo sprezzante: “Urlano come femminucce, ci sarebbe da lasciarli lì, hanno l’acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto.”

Le parole dell’uomo hanno suscitato un’ondata di indignazione sui social network. Molti utenti hanno espresso sdegno per l’insensibilità mostrata in una situazione così critica. “Io veramente non mi rendo conto di come sia possibile provare una tale insensibilità e cattiveria davanti ad una situazione del genere. Che schifo,” ha scritto un utente su Facebook.

Le autorità stanno cercando di risalire all’identità dei tre giovani. Dalle testimonianze raccolte e dai video messi a disposizione dai presenti a Premariacco al momento dell’incidente, i ragazzi sembrerebbero avere tra i 17 e i 25 anni. Le forze dell’ordine stanno verificando una macchina con targa romena parcheggiata nella zona, anche se non è certo che appartenga ai dispersi.

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha comunicato sui social: “Stanno cercando tre persone, un ragazzo e due ragazze nel fiume Natisone, sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, erano sull’asta del fiume tra Premariacco e Manzano.”

I fatti sono avvenuti poco dopo le 14:00. Il gruppo di giovani aveva raggiunto la zona a piedi, attraversando una fitta vegetazione, per poi rimanere bloccato su un isolotto. La zona in cui sono stati travolti è soggetta a divieto assoluto di balneazione a causa del pericolo di annegamento.

L’Allarme e i Soccorsi

L’allarme è stato dato da un passante, attratto dalle grida dei giovani. I tre avevano già provato a chiamare i soccorsi con il telefonino. Il passante ha cercato di rassicurarli prima di contattare i vigili del fuoco. Nel video, i giovani si stringono su se stessi nel tentativo di resistere alla corrente.

I vigili del fuoco sono intervenuti con corde e autoscala, ma purtroppo la piena ha travolto i ragazzi. Attualmente, risultano dispersi e le ricerche sono in corso lungo il tratto del fiume, supportate dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato da Venezia.

Questa tragedia ha colpito profondamente la comunità di Premariacco e l’intera provincia di Udine. La speranza è che i soccorritori possano trovare i tre giovani sani e salvi. Nel frattempo, continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

La drammatica vicenda dei tre giovani dispersi nel fiume Natisone ha suscitato un’ampia gamma di reazioni, dall’indignazione per i commenti insensibili del testimone al profondo sconcerto della comunità locale. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta, mentre si attende con ansia qualsiasi notizia sui dispersi.