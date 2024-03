Verissimo: Qual è il nome delle figlie di Michelle Hunziker?

Oggi 3 marzo alle 16 e 30 su Canale 5 torna l’appuntamento domenicale con Verissimo, il popolare programma condotto da Silvia Toffanin. Le attese per questo nuovo episodio sono alle stelle, poiché ci saranno numerosi ospiti in studio.





Tra di loro, la nota presentatrice Michelle Hunziker, che sarà accompagnata dalle sue adorabili bambine Sole, 9 anni, e Celeste, 8 anni. Queste due piccole celebrità frequentano le scuole elementari a Milano, e le loro avventure scolastiche sono sempre seguite con grande interesse dai fan.

Un nuovo episodio di Verissimo pieno di emozioni e ospiti speciali

Michelle Hunziker e le sue adorabili figlie

Michelle Hunziker è una nota personalità televisiva che ha conquistato il pubblico italiano con il suo sorriso contagioso e la sua simpatia. Ma oltre al suo talento sul piccolo schermo, Michelle è anche una madre amorevole di due splendide bambine: Sole e Celeste. Le sue dolci figlie, rispettivamente di 9 e 8 anni, frequentano le scuole elementari a Milano.

Michelle è solita condividere teneri momenti di vita quotidiana con le sue piccole su Instagram, mostrando quanto siano cresciute e felici. Non c’è dubbio che queste due bambine abbiano ereditato la bellezza e la grazia della madre, diventando delle vere e proprie piccole celebrità nel loro ambiente scolastico.

Le avventure scolastiche delle piccole celebrità a Milano

