Vittorio De Marzi perde la vita soffocato durante il palio a Sondrio, la madre: “Inviaci la tua dolcezza da lassù”

Vittorio Renato De Marzi, 44 anni, è deceduto in un tragico incidente mentre assaporava un panino sugli spalti della manifestazione locale.





Un tragico incidente ha colpito la comunità di Sondrio al termine delle competizioni della terza giornata del Palio delle Contrade: Vittorio Renato De Marzi, un uomo di 44 anni, è morto soffocato mentre stava mangiando un panino. La notizia ha scosso profondamente gli abitanti della città, che conoscevano bene Vittorio, descritto come una persona sempre sorridente, gentile e generosa. La madre, con un toccante messaggio sui social, ha scritto: “Dolce angelo mio, mandaci la tua dolcezza da lassù”.

In seguito a questo drammatico avvenimento, l’organizzazione del Palio ha deciso di sospendere la manifestazione, in segno di rispetto e in attesa dei funerali. Si è proceduto all’autopsia sul corpo di Vittorio e, stando alle prime indagini, non sembrano esserci dubbi sul fatto che la causa della morte sia stata il soffocamento.

Molti lo ricordano non solo per il suo sorriso, ma anche per il suo impegno sociale. Infatti, Vittorio era spesso avvistato in piscina, in palestra e nel ruolo di volontario con i City Angels, un’associazione che si occupa dei più vulnerabili. I capi contrada, a conoscenza della sua popolarità, hanno deciso di continuare il palio per onorare la sua memoria, sebbene tutti gli altri eventi siano stati annullati.

Si discute anche su una possibile mancanza di prevenzione in circostanze simili: alcuni sostengono che, se fosse stata presente un’ambulanza in piazza, la tragedia avrebbe potuto essere evitata. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, purtroppo, Vittorio era già in arresto cardiaco, sottolineando la necessità di un’attenta pianificazione per la sicurezza durante eventi pubblici come il Palio.

In aggiunta, in un momento di grande dolore, la comunità di Sondrio si stringe attorno alla famiglia di Vittorio, pronta a ricordare la sua generosità e il suo impegno verso gli altri. I messaggi di cordoglio continuano a giungere in massa, testimoniando l’affetto e il rispetto che questa persona speciale ha saputo conquistare nel cuore di tutti.