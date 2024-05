Vladimir Luxuria risponde alle offese con dignità e maturità: il potente messaggio nel suo ultimo video su Instagram

Nel clima spesso teso e polemico che caratterizza i social media, Vladimir Luxuria ha scelto di affrontare direttamente e con compostezza gli insulti transfobici rivolti a lei da Francesco Benigno, ex partecipante de “L’Isola dei Famosi”, recentemente squalificato dopo un confronto acceso con un altro concorrente, Artur Dainese. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice e attivista ha espresso la sua risposta riflettendo su come la critica possa essere accettabile, ma gli insulti personali e denigratori no.





Iniziando il suo messaggio, Luxuria ha condiviso: “Quando si è in una posizione di grande esposizione, è inevitabile ricevere critiche, e queste si devono accettare. Fa parte del pacchetto. Ma gli insulti no, caro signor Benigno. Io gli insulti non li accetto“. Nonostante abbia sviluppato una sorta di corazza nel corso degli anni, le parole pesanti continuano a ferirla, ma ha scelto di non abituarcisi e di reagire, non solo per sé ma per tutti coloro che subiscono discriminazioni.

Luxuria ha poi puntato il dito contro Benigno, rimproverandolo per aver attaccato la sua identità e dignità: “Proprio lei che deve la sua popolarità a un film come ‘Mery per sempre’, che trattava anche il tema della transfobia, ora scrive quelle cose contro di me?” In questo contesto, ha sottolineato come la risposta aggressiva dell’attore contrasti con i valori promossi dal cinema che lo ha reso noto, dimostrando una mancanza di coerenza e rispetto.

Il confronto sui social, secondo Luxuria, è stato scelto come terreno neutro, preferendo non utilizzare i mezzi televisivi per non dare ulteriore visibilità alle offese di Benigno. Ha ribadito che chi insulta non definisce la vittima degli insulti, ma piuttosto se stesso, rivelando il proprio carattere attraverso le parole scelte.

Nonostante avesse la possibilità di intraprendere azioni legali, Luxuria ha deciso di non procedere contro Benigno per rispetto verso la sua situazione economica e familiare, in particolare il figlio dell’attore. “Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza,” ha dichiarato, chiudendo il suo intervento e scegliendo di non rispondere ulteriormente alle provocazioni.

Questo episodio evidenzia non solo le sfide che le figure pubbliche possono incontrare nel gestire l’odio online, ma anche l’importanza di rispondere con integrità e principi fermi, qualità che Vladimir Luxuria ha dimostrato ampiamente con la sua ultima risposta pubblica.