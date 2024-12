Wanda Nara insieme a L-Gante e Maxi Lopez, una famiglia allargata con l’ex marito

Dopo la rottura definitiva con Mauro Icardi, Wanda Nara sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita personale. La showgirl argentina, infatti, ha riallacciato un rapporto civile con l’ex marito Maxi Lopez, che aveva lasciato anni fa proprio per iniziare la relazione con Icardi. Tuttavia, stavolta non si tratta di un ritorno di fiamma: i due avrebbero costruito una base di amicizia, mettendo da parte i rancori del passato. Questo cambiamento sarebbe avvenuto parallelamente alla nuova relazione sentimentale di Wanda con il rapper argentino L-Gante, con cui fa coppia fissa da circa tre anni.





Un’immagine pubblicata recentemente su Instagram da Wanda Nara ha attirato grande attenzione mediatica. La foto ritrae Wanda, Maxi e L-Gante seduti insieme a colazione, in un clima apparentemente sereno e rilassato. Nello scatto, il rapper e l’ex calciatore sono seduti uno di fronte all’altro, dando l’impressione di essere a loro agio nonostante il contesto insolito. Wanda, seduta accanto a Maxi, sorride soddisfatta, segno di un ritrovato equilibrio che molti non si aspettavano. La scena rappresenta una famiglia allargata che sembra funzionare, almeno in apparenza.

Mentre i rapporti con Maxi Lopez migliorano, quelli con Mauro Icardi restano invece particolarmente tesi. Dopo la separazione, Wanda avrebbe chiesto all’ex compagno di lasciare un appartamento di sua proprietà in Argentina, decisione che ha ulteriormente incrinato il loro già difficile rapporto. Recentemente, la showgirl è tornata a parlare delle divergenze con Icardi, sottolineando come le tensioni siano ancora molto presenti. Tra i motivi principali di scontro ci sarebbe stata una festa organizzata per il compleanno di Wanda in Argentina, evento che avrebbe sollevato polemiche per il suo carattere considerato “per adulti” da alcune fonti.

Secondo quanto riportato, Mauro Icardi avrebbe addirittura chiesto la custodia delle due figlie avute con Wanda, sostenendo che l’ambiente non fosse adatto alle bambine. La showgirl, però, ha rispedito al mittente le accuse, spiegando che le sue figlie erano già tornate a casa prima che la festa assumesse toni più audaci. “Nessuno può dubitare del fatto che io sia una grande madre”, ha dichiarato Wanda alla stampa, difendendo il suo ruolo genitoriale e respingendo qualsiasi insinuazione sulla sua condotta.

Nel frattempo, L-Gante, il nuovo compagno di Wanda, ha preferito mantenere un profilo basso in questa vicenda. Pur non entrando nel merito delle polemiche, il rapper ha espresso il desiderio di rimanere accanto a Wanda in questo momento complesso della sua vita. La loro relazione, seppur inizialmente discreta, è ormai sotto gli occhi di tutti e i due non si nascondono più. In diverse occasioni pubbliche, L-Gante ha dimostrato il suo supporto nei confronti della compagna, consolidando ulteriormente il legame tra loro.

Il riavvicinamento tra Wanda e Maxi Lopez rappresenta una svolta significativa nella vita della showgirl. Dopo anni di conflitti e recriminazioni reciproche, i due sembrano aver trovato un terreno comune per il bene dei figli avuti insieme. Un rapporto che sembrava irrecuperabile si è trasformato in un dialogo costruttivo, dimostrando che anche le situazioni più difficili possono evolversi positivamente.

D’altra parte, la situazione con Mauro Icardi appare ben diversa. Le divergenze tra i due ex partner sembrano aumentare con il passare del tempo, rendendo complicata qualsiasi forma di comunicazione serena. La questione della custodia delle figlie ha aggiunto ulteriore tensione a una relazione già compromessa. Nonostante ciò, Wanda continua a rivendicare il suo ruolo di madre attenta e presente, respingendo le critiche ricevute.

Sul fronte sentimentale, la relazione con L-Gante rappresenta per Wanda una nuova fase della sua vita. Il rapper argentino, noto per il suo stile musicale e la personalità fuori dagli schemi, sembra aver portato una ventata di freschezza nella vita della showgirl. La coppia appare sempre più affiatata e pronta ad affrontare insieme le sfide del futuro.