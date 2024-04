Wrestlemania 40 risultati Notte 2 in diretta, report domenica 7 aprile 2024 in tempo reale

Wrestlemania 40 risultati Notte 2: Seth Rollins vs Drew McIntyre La notte decisiva di WrestleMania 40 si è aperta con un match stellare che vedeva fronteggiarsi Seth Rollins e Drew McIntyre per il prestigioso titolo di World Heavyweight Champion. A causa di un infortunio che ha escluso CM Punk dalla competizione, McIntyre ha colto l’opportunità di sfidare Rollins, un incontro atteso che non ha deluso le aspettative dei fan. Dall’inizio del match, l’intensità è stata palpabile, con McIntyre che ha dimostrato la sua forza colpendo Rollins con una potente Claymore, segno premonitore della sua vittoria. Nonostante l’ardua resistenza di Rollins, McIntyre ha prevalso, conquistando il titolo dopo una seconda Claymore devastante, consacrandosi nuovo World Heavyweight Champion.





Wrestlemania 40 risultati Notte 2: Damian Priest nuovo campione dopo l’incasso

Nella scia della vittoria di McIntyre, la serata ha riservato ulteriori sorprese. Damian Priest, armato della sua valigetta Money in the Bank, ha scelto il momento perfetto per incassare il suo diritto a una sfida titolata. Dopo un attacco inaspettato di CM Punk a McIntyre, Priest ha approfittato dello scenario caotico per imporsi nel ring e, con una mossa finale decisa, ha strappato il titolo a McIntyre, coronandosi nuovo campione sotto gli occhi di un CM Punk compiaciuto.

Wrestlemania 40 risultati Notte 2: Bobby Lashley e Street Profits vs Il Final Testament I

l team composto da Bobby Lashley e Street Profits ha affrontato e sconfitto Il Final Testament in un match che ha visto anche l’intervento di Bubba Ray Dudley, decisivo per l’esito della contesa. La collaborazione e l’energia del trio hanno prevalso, portando a una vittoria celebrata con grande entusiasmo dal pubblico.

Wrestlemania 40 risultati Notte 2: La Knight vs AJ Styles

Un altro incontro molto atteso ha visto LA Knight sfidare AJ Styles. Il match, equilibrato e ricco di capovolgimenti di fronte, ha culminato con LA Knight che è riuscito a bloccare un tentativo di Phenomenal Forearm di Styles, contrattaccando con una BFT – Blunt Force Trauma che gli ha garantito una vittoria significativa, la sua prima a WrestleMania.

Wrestlemania 40 risultati Notte 2: Logan Paul vs Randy Orton vs Kevin Owens

Il match a tre per il titolo degli Stati Uniti ha visto Logan Paul difendere il titolo contro Randy Orton e Kevin Owens in una sfida che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Nonostante un’iniziale alleanza tra Orton e Owens, Paul è riuscito a mantenere il suo titolo, sfruttando una distrazione fuori dal ring per assicurarsi la vittoria finale.

Wrestlemania 40 risultati Notte 2: Iyo Sky vs Bayley Bayley ha affrontato Iyo Sky in un match che ha visto l’ex vincitrice della Rumble sfidare una campionessa fin troppo in ombra, riuscendo a conquistare il titolo in una nuova consacrazione a WrestleMania XL.

Wrestlemania 40 risultati Notte 2: Roman Reigns vs Cody Rhodes

Il main event ha visto Cody Rhodes cercare vendetta e gloria contro Roman Reigns in una rivincita attesissima. Con il supporto di Triple H, Rhodes ha avuto l’opportunità di onorare la memoria di suo padre Dustin e di realizzare il sogno di una vita, conquistando il prestigioso titolo in un match che ha segnato la fine dell’era gloriosa del Tribal Chief.

Questi momenti salienti di WrestleMania 40 Night 2 hanno definito una serata indimenticabile, ricca di azione, colpi di scena e trionfi emotivi, consolidando ulteriormente l’eredità di WrestleMania come uno degli eventi più attesi e spettacolari nel mondo del wrestling professionistico.