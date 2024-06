Yeman Crippa è campione europeo nella mezza maratona. Pietro Riva tra i primi tre

Yeman Crippa trionfa nella mezza maratona agli europei di atletica a Roma, con Pietro Riva che conquista l’argento, mentre il tedesco Petros si piazza terzo.





Un’impresa storica per l’atletica italiana: nella mezza maratona degli europei a Roma, Yeman Crippa e Pietro Riva dominano la gara conquistando oro e argento.

In una giornata memorabile per lo sport italiano, Yeman Crippa ha conquistato l’oro nella mezza maratona agli europei di atletica tenutisi a Roma. La prestazione di Crippa è stata straordinaria, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. Non è stato da meno Pietro Riva, che ha completato la doppietta azzurra salendo sul secondo gradino del podio, aggiudicandosi l’argento con una performance altrettanto eccezionale.

Il tedesco Petros, pur dando il massimo, ha dovuto accontentarsi del bronzo, chiudendo una gara che ha visto gli italiani dominare in lungo e in largo. Questo risultato rappresenta una grande soddisfazione per l’atletica italiana, che vede due dei suoi atleti più promettenti brillare in una competizione di così alto livello.