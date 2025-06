🔴 Morti un carabiniere di 23 anni e la sua compagna di 22

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella mattinata del 23 giugno a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, causando la morte di due giovani fidanzati. Le vittime sono Matteo Ferrara, un carabiniere di 23 anni, e la sua compagna, Melissa Rea, di 22 anni. L’episodio è avvenuto nella frazione di San Castrese, lungo la Strada Provinciale 81, nei pressi di un distributore di carburante.





Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi viaggiavano insieme su una moto, condotta da Matteo Ferrara, quando il mezzo è improvvisamente sbandato, finendo fuori strada. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di chiarire le cause dell’incidente. Non è ancora noto se il giovane abbia perso il controllo del veicolo a causa di una manovra errata, delle condizioni del manto stradale o a seguito di un impatto con un’automobile.

L’incidente è avvenuto sul tratto stradale che collega San Castrese alla statale Appia. Si ipotizza che la coppia fosse diretta verso il mare per trascorrere una giornata di relax. Matteo Ferrara, originario della frazione di Rongolise, sempre nel comune di Sessa Aurunca, prestava servizio in Lombardia e si trovava nella sua terra d’origine per le ferie estive. Melissa Rea, invece, risiedeva a Mondragone, un comune poco distante.

Lo schianto è stato particolarmente violento: entrambi i giovani sono stati scaraventati sull’asfalto. All’arrivo dei soccorritori del 118, provenienti dalle postazioni di Capua e Caianello, i ragazzi erano giĂ privi di vita. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, non è stato possibile fare nulla per salvarli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al commissariato locale e alla Polizia Stradale. Le autoritĂ hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto stradale per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La comunitĂ locale è sconvolta dalla tragedia che ha colpito due giovani vite. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilitĂ e comprendere se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito all’incidente.