A 46 anni Melissa si racconta: ‘Sono vista come un mostro, nessuno mi offre lavoro’

Melissa Sloan ha quarantasei anni ed è la donna più tatuata d’Inghilterra: 800 i simboli e i disegni su tutto il suo corpo. Per Melissa questo immenso numero di tatuaggi non solo è una passione, ma una vera e propria droga. Ha cominciato a disegnarsi la pelle anni fa, quando aveva appena vent’anni. Nonostante la sua gioia per le scelte che ha fatto e l’amore per il tatuaggio, la sua vita quotidiana era piena di ostacoli.





Anni fa, Melissa ha spiegato che l’aver avuto il primo tatuaggio sul viso le diede tanta soddisfazione che a lei non importava del dolore. Il male (á me) non è mai stato una barriera: dice, “Solo sento un leggero timm-All’orecchio ho uheardit e il risultato final del suo lavoro e così armonioso, deficit non quindi.” Tuttavia, nonostante sia così appassionata di questo mestiere, la sua vita sociale e di lavoro ha dovuto affrontare molte difficoltà, e si è imbutito piuttosto su problemi come la disoccupazione e gerarchie.

Reazioni e umiliate personalmente

Melissa è stata respinta in pubblico per molte volte. Per esempio le è stato detto di andarsene da locali ed otterie perche l’aspetto di Melissa, completamente coperta per intera di tatuaggi, metteva in soggezione I clienti Anche la sua impossibilit? di riuscire a sfoggiare di tatuare su questa donna stato un ostacolo Una delle ragioni di tutto ciò che opponeva quei tatuatori normalmente disposti a lavorare sovra costumi, è che possiedono paura di cosa puã fare troppo inchiostro nel corpo loro Nondimeno, anche se si trovava in queste condizioni, Melissa è stata sostenuta da suo marito e da amici speciali che l’hanno aiutata nei suoi cambiamenti, persino viste di notte il suo compagno tatuava per lei il corpo affamato che aveva per quell’inchiostro.

Un’ammissione necessaria e la sua domanda Cruciale

Melissa ha scelto come suo motto per la vita di non cambiare nessun aspetto della propria persona, nonostante questa sia vista da molti con occhi critici e perfino pericolosi vista la situazione attuale del mondo.Determinata, ha continuato sulla sua strada senza pentimento.Quel giorno ha fatto una dichiarazione importante alla stampa: “Perché vanno discriminati i miei tatuaggi?” Una domanda su cui meditare se si pensa alla libertà di espressione e alla tolleranza per le scelte personali di ogni individuo, comprese quelle che non rientrano nel comune pensiero sociale.

Un’Identità Diversa e un Nuovo Modo Di Guardare Allo Sviluppo

Melissa oggi si candida a essere la donna più tatuate della Gran Bretagna, un titolo che le appartiene in modo tutto particolare, perchè non solo rappresenta la sua passione per il tatuaggio, ma anche la sua lotta per essere accettata e compresa. La sua vicenda ci ricorda che le persone dovrebbero essere libere di scegliere la propria strada senza essere giudicata dalla gente. Pur avendo incontrato non poche difficoltà, Melissa continua a vivere la vita come lei vuole, accogliendo ogni tatuaggio come un passo verso la sua libertà d’espressione.

L’esperienza di Melissa Sloan ci fa riflettere su come le passioni, quando diventano il segno distintivo di un’altra identità, nella realtà possano essere fraintese e ciò la società punisce. Ma la sua forza e volontà decisione di restare fedele alla propria natura è un esempio di coraggio intransigente.