A 89 anni, continua a brillare a Hollywood, rivelando dettagli sulla sua vita e carriera, tra cui relazioni con figure di spicco

Shirley MacLaine, celebre attrice e icona di Hollywood, compie oggi 89 anni. Nonostante l’età avanzata, continua a dimostrare una vitalità sorprendente, senza alcun segno di rallentamento nella sua carriera. La vincitrice di un premio Oscar è spesso avvistata mentre si gode un Martini, vivendo la vita con energia e passione.





Con una carriera che si estende per oltre sette decenni, Shirley, nota per il suo ruolo in “Steel Magnolias”, ha vissuto e contribuito a momenti significativi della storia del cinema. Le sue esperienze personali e professionali la rendono una vera leggenda vivente.

Nata il 24 aprile 1934, Shirley ha iniziato la sua carriera artistica a Broadway prima di conquistare il grande pubblico con “The Trouble with Harry”, diretto da Alfred Hitchcock, nel 1955. Il suo curriculum è ricco di titoli iconici, tra cui “The Apartment”, “Two Mules for Sister Sara” e “Guarding Tess”.

Nel 1989, il suo ruolo in “Steel Magnolias” ha ulteriormente arricchito la sua già brillante carriera. A differenza dei personaggi irascibili che spesso interpreta, nella vita reale Shirley si presenta come una persona molto diversa. Nel 2019, ha affermato che “l’atteggiamento è una scelta”, sottolineando l’importanza di scegliere la pace piuttosto che l’ira.

Oggi, Shirley descrive la sua vita come “perfetta”. Apprezza la libertà di mangiare e dormire secondo il proprio desiderio, trascorrendo gran parte del suo tempo nel suo ranch in New Mexico, circondata dai suoi amati rat terrier. Sebbene viva a Malibu, trova serenità e forza nella natura selvaggia che la circonda.

La vita sentimentale di Shirley è stata spesso oggetto di gossip e speculazioni. È stata sposata per quasi 30 anni con il produttore Steve Parker, da cui ha avuto una figlia, Sachi Parker, nel 1956. Tuttavia, la relazione ha suscitato polemiche quando Sachi ha rivelato nel suo memoir che Steve non sarebbe il padre biologico, accusando un astronauta di nome Paul. Shirley ha smentito queste affermazioni, definendole “scioccanti e dolorose”.

Le opinioni anticonvenzionali di Shirley su amore e sessualità hanno spesso attirato l’attenzione dei media. Nel 2011, ha parlato della sua relazione con l’ex marito Steve Parker, mentre nel 2012 ha rivelato di aver avuto storie con due primi ministri, Pierre Trudeau e Andrew Peacock, oltre a una relazione di tre anni con l’attore Robert Mitchum.

Nonostante le controversie, il talento e il carisma di Shirley rimangono inalterati nel tempo. Con più di 50 film all’attivo, continua a seguire la sua passione per la recitazione. Di recente, è stata vista nella serie TV “Only Murders in the Building”, dove ha dimostrato che il suo amore per il cinema è tutt’altro che svanito, enfatizzando quanto apprezzi il processo creativo legato alla realizzazione di film.

Shirley MacLaine rappresenta una vera gemma di Hollywood, continuando a ispirare le generazioni future con la sua resilienza e la sua dedizione all’arte. Con il suo spirito indomito e la sua passione per la vita, speriamo che il suo amore per la recitazione e la creatività continui a prosperare negli anni a venire.