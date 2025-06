Addio ad Alvaro Vitali, il cinema dice addio al mitico Pierino

Alvaro Vitali, nato il 3 febbraio 1950 a Roma, aveva conquistato il pubblico interpretando il monello Pierino in una serie di commedie sexy all’italiana diventate cult negli anni ’80. Il suo esordio sul grande schermo era avvenuto sotto la guida di Federico Fellini, che lo volle in pellicole come Satyricon (1969), I clowns (1970) e Amarcord (1973) .





Il successo di Vitali esplose con i film della saga di Pierino: Pierino contro tutti (1981), Pierino colpisce ancora (1982) e Pierino torna a scuola (1990), oltre allo spin‑off Pierino medico della S.A.U.B. . In questi lungometraggi incarnava un ragazzino dispettoso e sfacciato, prendendo ispirazione dalle barzellette popolari del periodo .

Negli stessi anni, l’attore fu presente anche in commedie sexy del filone italiano, collaborando con nomi celebri come Lino Banfi, Edwige Fenech e Renzo Montagnani . Dopo il declino del genere, la sua carriera cinematografica rallentò sensibilmente: tentativi di rilancio con nuovi episodi di Pierino non ottennero successo, e dal 1990 il suo personaggio perse lo smalto di un tempo .

Il pubblico lo ritrovò in televisione nei primi anni 2000, grazie alla partecipazione a Striscia la notizia, in cui interpretò parodie come quella del manager Jean Todt . Nel 2006 prese parte al reality La fattoria, ma fu costretto a ritirarsi a causa di un’improvvisa riammissione dell’asma da cui soffriva .

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Vitali era stato ricoverato due settimane fa per «una broncopolmonite recidiva», come dichiarò la sua ex moglie Stefania Corona . È morto nella tarda serata di oggi nella sua città natale.

Nella vita privata, era stato sposato con Stefania Corona dal 2006 fino alla recente separazione del 2025 . La coppia non aveva avuto figli. Negli ultimi tempi Vitali aveva confessato di vivere con una pensione modesta, intorno ai €1.300 al mese, dopo 150 film all’attivo, lamentando contributi non sempre versati regolarmente dalle produzioni .