Alfonso Signorini critica la raccolta fondi per Zeudi Di Palma e si chiede se sia davvero necessaria dopo il compenso ricevuto dal GF

La raccolta fondi organizzata per Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, sta facendo discutere. L’iniziativa, promossa dai suoi fan attraverso la piattaforma X, ha raggiunto finora la cifra di 32mila euro, con l’obiettivo di arrivare a 50mila euro, somma equivalente al montepremi destinato al vincitore del reality show. L’idea è nata subito dopo la finale del programma, andata in onda il 31 marzo, e ha coinvolto principalmente sostenitori provenienti dal Brasile e da altri paesi ispanofoni, che hanno giudicato ingiusto il quinto posto ottenuto dalla concorrente.





Il fandom, che si identifica con il nome “Zeudiners HQ”, ha spiegato le motivazioni dietro questa iniziativa in un messaggio pubblicato online: “Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto”. Le donazioni partono da 10 euro e arrivano fino a 1000 euro. Il gruppo ha inoltre sottolineato il proprio intento di correggere quella che considera una “ingiustizia” nei confronti della concorrente, ritenuta la vera vincitrice morale del programma.

La notizia della raccolta fondi è arrivata anche all’attenzione di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, che ha espresso il proprio stupore durante la sua rubrica “Boom”. Il giornalista e presentatore non ha nascosto la sua perplessità riguardo all’iniziativa, sottolineando che Zeudi Di Palma ha già ricevuto un compenso per la sua partecipazione al programma. “Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba?” ha commentato Signorini, aggiungendo: “Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata. Ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello”.

Signorini ha poi approfondito il sistema di retribuzione previsto per i partecipanti al reality, spiegando che non solo ricevono un compenso per la loro permanenza nella casa, ma anche per eventuali apparizioni successive. “Non solo prendono soldi per fare il Grande Fratello ma anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito”, ha chiarito il conduttore, evidenziando che ogni concorrente riceve una remunerazione per il proprio contributo al programma.

La raccolta fondi, intanto, continua a crescere e a raccogliere adesioni. I sostenitori di Zeudi Di Palma sembrano determinati a raggiungere l’obiettivo prefissato, considerandolo un modo per dimostrare il loro affetto e supporto alla concorrente. L’iniziativa ha generato un dibattito tra i fan del reality e il pubblico, dividendo le opinioni tra chi la ritiene un gesto eccessivo e chi invece la considera una forma legittima di sostegno.

La vicenda mette in luce il forte legame che si crea tra i concorrenti dei reality e il loro pubblico, spesso disposto a mobilitarsi per dimostrare la propria vicinanza ai protagonisti. Tuttavia, le parole di Alfonso Signorini sollevano interrogativi sul ruolo delle raccolte fondi in contesti simili e sull’opportunità di organizzare iniziative di questo tipo per personaggi che hanno già beneficiato di compensi significativi.

La questione rimane aperta, ma ciò che è certo è che la raccolta fondi per Zeudi Di Palma continuerà a far parlare di sé, alimentando il dibattito sul rapporto tra fan e personaggi pubblici.