Striscia la Notizia esclusa dai palinsesti autunnali di Mediaset, il documento Publitalia lo mostra

Il documento di Publitalia relativo alla politica commerciale di Mediaset per settembre‑novembre 2025 sorprende per l’assenza totale di Striscia la Notizia, nonostante Pier Silvio Ber­lusconi avesse annunciato il suo ritorno per novembre.





Secondo il dossier ufficiale consultato sul sito di Publitalia, tutti i programmi presentati l’8 luglio compaiono regolarmente nelle pianificazioni per l’autunno, eccetto Striscia la Notizia . L’assenza del celebre telegiornale satirico, in onda su Canale 5 per oltre trent’anni, è tanto evidente quanto inconsueta.

Pier Silvio Ber­lusconi, in accordo con Antonio Ricci, aveva garantito il rientro del programma proprio a novembre, dopo la sperimentazione estiva con La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti . Tuttavia, il documento di Publitalia non include alcuna traccia del tg satirico nella linea di vendita degli spazi pubblicitari.

Al suo posto, l’access prime time di Canale 5 per l’autunno prevede:

il debutto di Grande Fratello con Simona Ventura

lo spostamento di Paperissima su Italia 1

il già citato quiz di Gerry Scotti

il ritorno di Sarabanda con Enrico Papi

uno show serale di Pio e Amedeo

uno speciale con Gigi D’Alessio .

Mediaset non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali a riguardo, limitandosi a ribadire le affermazioni di Pier Silvio Ber­lusconi sul reinserimento di Striscia la Notizia per novembre. Non è escluso che i palinsesti, normalmente suscettibili di modifiche, possano subire variazioni ‑ incluso il possibile ritorno del programma – nelle prossime settimane .

L’assenza del programma satirico dal piano commerciale Autunno 2025 ha un forte impatto simbolico. Dopo 37 anni di programmazione continua, il suo posto sembra spinto in stand‑by, segnando una possibile svolta nella strategia serale di Canale 5, orientata verso un rinnovamento dei format e delle fasce produttive .

In conclusione, la decisione di non inserire Striscia la Notizia nel documento Publitalia potrebbe indicare:

un rinvio verso novembre, come anticipato,

un cambio strategico dettato dagli ottimi ascolti de La Ruota della Fortuna ,

o addirittura un restyling più profondo del programma ideato da Antonio Ricci, potenzialmente spostato o rielaborato.