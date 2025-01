Alfonso Signorini sorprende il pubblico del Grande Fratello: ripescaggi e l’addio di Eva Grimaldi

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello, trasmessa lunedì 20 gennaio 2025 su Canale 5, ha catturato milioni di spettatori grazie a una serie di eventi carichi di emozioni e suspense.





Il conduttore, Alfonso Signorini, ha dato il via alla serata annunciando un’importante novità: la possibilità di ripescare alcuni ex concorrenti tramite un televoto flash. Il pubblico ha approvato con il 66% dei voti, dando così il via alla scelta di chi, tra Clarissa, Clayton, Eva, Federica, Helena, Iago, Jessica, Michael, Maria Monsè e Stefano, tornerà a vivere nella casa più spiata d’Italia.

Un momento toccante: Pamela Petrarolo e l’appello per il fratello scomparso

Tra i momenti più emozionanti della serata, spicca il racconto di Pamela Petrarolo che ha condiviso con il pubblico il dolore per la scomparsa del fratello Manuel, di cui non si hanno notizie da due anni. A sorpresa, Pamela ha potuto abbracciare sua madre, Cinzia, che ha lanciato un appello al figlio, sperando in un contatto.

Eliminazione shock: fuori Eva Grimaldi

La serata ha visto anche l’eliminazione di Eva Grimaldi, scelta dal pubblico attraverso un televoto flash che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. In nomination c’erano Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi. Il verdetto finale ha decretato l’eliminazione di Eva, che ha raccolto solo il 3% delle preferenze, risultando la concorrente meno votata.

Ecco le percentuali finali:

Zeudi : 34,7%

: 34,7% Javier : 31%

: 31% Stefania : 6%

: 6% Alfonso : 5,9%

: 5,9% Pamela : 5,5%

: 5,5% Maxime : 4,9%

: 4,9% Bernardo : 4,8%

: 4,8% Emanuele : 4,2%

: 4,2% Eva Grimaldi: 3%

Tra polemiche e emozioni, il Grande Fratello non delude

La puntata non è stata priva di tensioni, come il chiarimento sul “bigliettino-gate” con protagonista Luca Calvani e Enzo Paolo Turchi, ma ha dimostrato ancora una volta la forza narrativa del programma. Con ripescaggi, storie umane intense ed eliminazioni inaspettate, il Grande Fratello continua a tenere il pubblico incollato allo schermo.