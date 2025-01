Angelo dei Ricchi e Poveri parla dopo gli insulti in diretta e racconta cosa è accaduto

Dopo uno spiacevole incidente accaduto durante “L’anno che verrà”, il programma di Capodanno trasmesso da Reggio Calabria e condotto da Marco Liorni, Angelo Sotgiu, membro celebre gruppo Ricchi e Poveri, ha rilasciato un messaggio per chiarire l’accaduto.





L’artista ha scusato pubblicamente lo sbaglio di aver pronunciato espressioni poco adatte a un programma in diretta, sottolineando come in quel momento si fosse trovato sotto pressione. “Chiedo scusa ai tecnici e al pubblico per il linguaggio e il tono non consono a me,” ha detto.

Inoltre, Sotgiu ha detto che l’accaduto è dovuto ai problemi tecnici dal fatto che non riusciva a sentire la propria voce attraverso il microfono. Questo episodio è stato dunque: Pochi minuti prima della mezzanotte, il cantante si fa strada sul palco per dare il consueto conto alla rovescia.

Pensando che il microfono fosse spento, Sotgiu esprime rapidamente la sua frustrazione contro gli operai. L’incidente entra in diretta nazionale, registrando le sue parole mentre gattiga. Liorni, il conduttore della serata, si scusa immediatamente con il pubblico: “È volata qualche parola di troppo, mi scuso con gli operatori e soprattutto con chi se la sarà prendendola”.

Tuttavia, La cattura incidente L’episodio è ad un’esplosione di polemiche e continua a fare discutere per tutta la serata. Successivamente, Angelo Sotgiu ha pubblicato un messaggio in cui si scusa per la sua reazione fuori luogo e giustifica il suo comportamento sulla tensione del momento e il richiamo del conduttore via radio.

L’artista dice: Non ho voluto offendere nessuno, ma semplicemente reagire a un’insolita situazione.315Nonostante le scuse, l’incidente è diventato il centro di un dibattito più ampio su come questi eventi dovrebbero essere gestiti. Ancora una volta, questo infortunio dimostra l’importanza della prontezza e del buon senso in un programma televisivo visto da milioni di persone.