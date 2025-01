Anna Lou Castoldi sul padre Morgan: “A Natale abbiamo discusso, stava per andarsene, ma l’ho fermato”

Ospite a Verissimo, Anna Lou Castoldi, figlia del cantautore Morgan e di Asia Argento, ha aperto il cuore riguardo al suo legame con il padre e al momento difficile che sta vivendo. Parlando della sua relazione con Morgan, ha rivelato che lui sta attraversando un periodo complesso e che, nonostante la sofferenza, ha la speranza che il futuro sarà migliore. “Sì, sta soffrendo. So che non sta benissimo. Gli ho detto che questo è un momento che deve prendere per sé, riflettere sulle sue cose. È un periodo, ma non sarà per sempre così. Lui teme che non riuscirà più a farsi perdonare”, ha raccontato Anna Lou.





Anna Lou Castoldi: “Non voglio entrare nelle dinamiche legali” Sebbene il padre stia attraversando anche problematiche legali, Anna Lou ha preferito non entrare nel merito delle vicende legali che hanno coinvolto Morgan, limitandosi a dire: “Non voglio entrare nelle dinamiche delle cose che sono successe perché non ne so molto, però lui è un artista importante nel panorama italiano, che ha tanto da dare e spero che possa continuare a esprimersi”.

Il litigio al pranzo di Natale e il rapporto con Morgan Anna Lou ha poi raccontato un episodio che si è verificato durante il pranzo di Natale, dove ci fu un acceso litigio tra lei e Morgan. “Siamo onesti l’uno con l’altra. Al pranzo di Natale ha sbroccato, c’è stato un bisticcio, lui si è alzato e se n’è andato. Io mi sono alzata e gli ho detto, ‘tu adesso ti siedi e fai il serio.’ Mi ha ringraziato alla fine. Io non è che perdono tutto, ci rispettiamo a vicenda e io gli dico sempre quello che penso”, ha raccontato.

Un rapporto profondo e sincero Quello che emerge dalla conversazione tra Anna Lou e Silvia Toffanin è il segno di un rapporto profondo e sincero tra padre e figlia. Anna Lou ha spiegato: “Cerco di andarlo a trovare il più possibile. Quando lo vedo, abbiamo un rapporto molto bello, profondo, sincero. Io sento che lui mi capisce e io capisco lui. Lui sa che io ci sono, anche se a volte se lo dimentica, però io ci sono sempre per lui, può sempre confidarsi con me. Non lo abbandonerò mai. Mi manca sempre, però cerco di prendere tutto quello che posso quando stiamo insieme”. Un messaggio di amore, supporto e comprensione che traspare chiaramente dal racconto di Anna Lou, dimostrando quanto sia forte il legame che li unisce.