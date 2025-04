Bimbo precipita in un pozzo accanto alla casa della nonna: i vigili si calano e lo salvano

Un episodio che ha destato grande preoccupazione si è verificato a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Un bambino di 6 anni è caduto accidentalmente in una cisterna vuota situata nell’edificio dove vive la nonna. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe riuscito a spostare la copertura precaria della cisterna, profonda cinque metri, perdendo l’equilibrio e cadendo al suo interno. In quel momento, la nonna si sarebbe distratta, entrando in casa per recuperare un oggetto dimenticato.





La situazione è stata immediatamente notata, e i vigili del fuoco di Castelvetrano sono stati prontamente allertati. Grazie alla loro rapidità, si sono calati nella cisterna e hanno portato in salvo il bambino nel giro di pochi minuti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno confermato che il piccolo non ha riportato ferite. Tuttavia, per precauzione, sarà sottoposto alle cure necessarie. L’evento ha provocato un grande spavento sia per il bambino che per la sua famiglia.

La cisterna, che si trovava all’interno dell’edificio, era priva di acqua al momento dell’incidente. Questo dettaglio ha contribuito a evitare conseguenze più gravi per il bambino. La copertura, descritta come precaria, è stata spostata involontariamente dal bambino, permettendo la caduta. I vigili del fuoco, con grande professionalità, hanno gestito l’emergenza con efficacia, garantendo il salvataggio del piccolo in tempi brevi.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle cisterne e sulla necessità di verificare le condizioni delle coperture, soprattutto in aree frequentate da bambini. Le autorità locali stanno valutando l’accaduto per comprendere meglio le circostanze e prevenire simili episodi in futuro.

La famiglia del bambino, sebbene sollevata per il lieto fine, ha vissuto momenti di grande ansia e paura. Il supporto dei vigili del fuoco e dei sanitari è stato fondamentale per garantire la sicurezza del piccolo. L’episodio evidenzia l’importanza di vigilare attentamente sulle aree potenzialmente pericolose, specialmente quando ci sono bambini nei dintorni.