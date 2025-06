Bloccata nel traffico con l’ossigeno quasi esaurito, una donna di 75 anni viene salvata da Filippo, 16 anni, che la porta in scooter fino all’ambulanza

Un gesto di grande altruismo si è verificato ieri pomeriggio lungo la statale comasca, nei pressi della Lariana, dove il traffico era completamente paralizzato. Una donna di 75 anni, con problemi respiratori e una bombola d’ossigeno quasi vuota, rischiava l’ipossia mentre si trovava bloccata in auto con un’altra persona. La situazione, che sembrava senza via d’uscita, è stata risolta grazie all’intervento di Filippo, un ragazzo di 16 anni, che ha deciso di agire senza esitazioni per salvare la vita della donna.





L’episodio si è verificato intorno alle 14:00 di venerdì 6 giugno. La statale era congestionata da lunghe code in entrambe le direzioni e anche l’ambulanza, che avrebbe dovuto soccorrere la donna, risultava bloccata nella direzione opposta. In quel momento, Filippo, a bordo del suo scooter insieme a un amico, si è trovato a passare accanto alla fila di auto ferme. Una donna, disperata, lo ha fermato per chiedere aiuto, spiegandogli che in macchina con lei c’era una 75enne con gravi difficoltà respiratorie e l’ossigeno quasi terminato.

Senza perdere tempo, il ragazzo ha fatto scendere l’amico dal motorino per far salire la donna malata. In pochi minuti, Filippo è riuscito a percorrere il tratto di strada che lo separava dall’ambulanza, portando la donna direttamente al personale del 118, che ha potuto prestarle le cure necessarie.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa donna che si trovava in auto con la 75enne, attraverso un post su Facebook: “Questo ragazzo, Filippo, è eccezionale. In coda fermi da Blevio verso Como, avevamo in macchina una signora con l’ossigeno quasi terminato con rischio di ipossia. Abbiamo fermato questo ragazzo che l’ha caricata in moto ed è andato incontro all’ambulanza che era bloccata quasi a Como. Esistono ancora i ragazzi straordinari. Grazie Filippo”.

Il post ha raccolto decine di commenti di elogio per il giovane, con molti utenti che hanno sottolineato la sua prontezza e il suo altruismo. Tra i messaggi di apprezzamento, uno in particolare riassume il sentimento generale: “Chapeau a Filippo e complimenti ai genitori per aver cresciuto un ragazzo così bravo ed altruista”.

L’episodio ha messo in evidenza non solo la tempestività e il coraggio del 16enne, ma anche le difficoltà che possono sorgere in situazioni di emergenza, soprattutto quando il traffico impedisce ai mezzi di soccorso di raggiungere rapidamente i pazienti. Grazie all’iniziativa di Filippo, la donna è stata soccorsa in tempo e il rischio di ipossia è stato scongiurato.