Caos all’Alessandrino: ladri sorpresi durante una rapina e affrontati dai residenti

A Roma, nel quartiere Alessandrino, due uomini di nazionalità georgiana sono stati sorpresi a rubare in un appartamento. Dopo essere stati scoperti, i ladri sono stati aggrediti dai residenti e successivamente arrestati dai carabinieri.





Nel quartiere Alessandrino di Roma, due uomini di origine georgiana, rispettivamente di 31 e 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina. I due sono stati accusati di rapina in concorso dopo essere stati coinvolti in un furto in via della Bella Villa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i ladri sono entrati all’interno di un appartamento utilizzando una chiave codificata, riuscendo a sottrarre vari oggetti di valore tra cui telefoni, dispositivi elettronici, gioielli e orologi.

Il proprietario dell’appartamento, un giovane romano di 22 anni, è stato avvisato del furto grazie al sistema di videosorveglianza installato nella sua abitazione. Allertato dal sistema, il giovane si è precipitato nell’androne condominiale dove ha sorpreso i due malviventi. Nonostante i ladri siano riusciti inizialmente a divincolarsi e tentare la fuga, il giovane e alcuni residenti del quartiere li hanno inseguiti e raggiunti, colpendoli con calci e pugni.

L’intervento tempestivo delle pattuglie dei carabinieri ha permesso di riportare la situazione alla calma. Gli agenti hanno bloccato i due ladri, che sono stati successivamente portati in caserma. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato in loro possesso chiavi codificate, attrezzi da scasso e la refurtiva sottratta dall’appartamento. Tutti gli oggetti rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario.

I due uomini sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Vannini in via dell’Acqua Bullicante per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione subita. Successivamente, sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha stabilito per loro la custodia cautelare in carcere.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere Alessandrino, che si sono detti allarmati per l’aumento dei furti nella zona. Tuttavia, l’intervento determinante del giovane proprietario di casa e dei residenti ha contribuito a fermare i ladri, dimostrando una forte coesione e determinazione nel difendere la propria comunità.

L’arresto dei due georgiani rappresenta un’importante operazione delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità locale. I carabinieri hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nei quartieri della capitale.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di furti e rapine che hanno colpito Roma negli ultimi mesi. Le autorità stanno intensificando i controlli e le operazioni per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

L’attenzione rimane alta e le istituzioni invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine per consentire interventi rapidi ed efficaci. La collaborazione tra cittadini e carabinieri è fondamentale per prevenire e combattere la criminalità nelle aree urbane.