Caterina Balivo ferma Riccardo Fogli, lui si irrita: “Preferisci Marco Liorni al posto mio?”

Ospite Riccardo Fogli, ha regalato intensi momenti di dialogo con la conduttrice Caterina Balivo qualche scintilla Nella puntata de La Volta Buona andata in onda lunedì 13 gennaio. Nell’intervista, l’ex cantante dei Pooh ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, raccontando qualche aneddoto sul ruolo di coach nel programma Ora o Mai Più. Ma il suo commento sul talent show ha avuto un piccolo attrito con la conduttrice, subito smorzato dal tono ironico con cui si è posta la Balivo.





Dibattito in diretta tra Riccardo Fogli e Caterina Balivo

Alla domanda dell’intervistato su cosa rappresenti oggi essere un coach, ha ironicamente rivelato: “Se dovessi scegliere un coach contemporaneo, non avrei dubbi: sarebbe Taylor Swift”. In studio c’erano le immagini Taylor Swift precedute da star americane e cast dell’ora o mai più condotto da Marco Liorni.

Fogli ha avuto anche qualche battuta sulle colleghe in foto, dicendo: “in piedi accanto ad Alex Britti, Donatella Rettore…Patty Pravo è una delle più belle e intelligenti donne”. Ma interviene Caterina Balivo, scherzando: “Ah, se lo dici te credo”. Il commento provoca un attimo di tensione reso palese dallo sguardo del cantante verso l’auditorio.

Cercò di combattere ancora una volta l’interruzione: “La nostra Gigliola Cinquetti, una delle cantanti più famose al mondo…” Naturalmente, come sempre, fu di nuovo interrotto. “Posso finire?” chiese, con un’irritazione ormai evidente nella sua voce. La risposta di Balivo fu immediata: “No, perché li conosciamo tutti. Lo sappiamo. Siamo qui per te, non per Ora o Mai Più, altrimenti verrà Marco Liorni a parlargli.”

Il tira e molla raggiunse il culmine quando Fogli disse: “Preferivi Liorni? Dimmelo subito così posso andare.” Balivo pronunciò di nuovo una battuta per inchiodare il tutto con il suo solito spirito ironico: “Ma pensi che io possa preferire Marco Liorni a uno come te? Tu sei qui.” E così, Fogli a questo punto si è rilassato, aggiungendo con un sorriso: “A un certo punto, per un momento, ho dubitato”.

Alcune dinamiche tra Riccardo Fogli e Caterina Balivo non sono passate inosservate sui social network, dove diverse persone hanno commentato un’intervista, e in particolare le sue interruzioni. Un utente di X (ex Twitter) ha pubblicato: “Caterina si è un po’ spintaacci con le interruzioni, povero Riccardo”.

In risposta a queste osservazioni, il conduttore ha chiarito: “C’è fiducia”. Ciò ha rivelato un rapporto di amicizia e stima tra i due che ha permesso un’atmosfera rilassata nonostante l’acceso confronto.

Riccardo Fogli ha dimostrato ancora una volta di sapere come mantenere il pubblico coinvolto, non solo con il ricordo della sua carriera, ma anche con la sua credibilità. Il suo dire che preferirebbe Taylor Swift come mentore contemporaneo questa stagione ha conquistato il cuore di molte persone nei suoi confronti come amante della musica internazionale, mentre il suo riferimento ai suoi colleghi tra cui Patty Pravo e Gigliola Cinquetti ha fatto emergere la sua riverenza e adorazione per le figure iconiche della musica italiana.

Balivo: una presentatrice vivace e ironica, d’altro canto, con un continuo cambiamento di fronte alle situazioni – da una seria tensione a una data opportunità di rallegrare l’umore. Tale atteggiamento, tuttavia, non è piaciuto a tutti poiché alcuni membri del pubblico hanno ritenuto che stesse parlando troppo.