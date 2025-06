Caterina Balivo ricorda Alvaro Vitali: “Una morte inimmaginabile, altrimenti Stefania Corona non sarebbe qui”

Il 24 giugno 2025, Alvaro Vitali, celebre volto del cinema italiano noto per il ruolo di Pierino, è scomparso a Roma all’età di 75 anni, a seguito di una ricaduta per broncopolmonite. L’evento ha colpito con forza i colleghi e il pubblico, considerando la sua inattesa dipartita, avvenuta poche ore dopo la partecipazione della sua ex moglie, Stefania Corona, a Rai 1, ospite di Caterina Balivo nel talk “La volta buona” per discutere della loro separazione.





In apertura della puntata del 25 giugno, la conduttrice ha voluto rendere omaggio all’attore: “Ieri a 75 anni ci ha lasciati Alvaro Vitali dopo un ricovero di due settimane per una broncopolmonite recidiva”, ha annunciato, ricordando come, nel giorno stesso del decesso, fosse stata in studio Stefania. E ha aggiunto: “Quello che è successo ieri era inimmaginabile, altrimenti la stessa Stefania non sarebbe stata qua”. Balivo ha concluso il suo intervento esprimendo solidarietà: “La notizia ha colpito tutti noi. Mandiamo un abbraccio a lei e a tutta la famiglia. Omaggiamo Alvaro con un ricordo” .

Quella mattina, in diretta dallo studio, Stefania Corona aveva rivelato che Alvaro Vitali aveva firmato le dimissioni dall’ospedale contro il parere dei medici, nonostante fosse ricoverato da due settimane a causa della broncopolmonite . Nel corso dell’intervista aveva anche letto una lettera inviata dall’attore, pubblicata dal settimanale DiPiù, nella quale lui chiedeva un riavvicinamento: “Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto… Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?”; la risposta di Stefania fu un laconico “No, grazie.” .

Dopo la notizia della morte, intorno alle 19:30 del 24 giugno, la redazione di La Volta Buona ha eliminato immediatamente dalle pagine social – tra cui Instagram e X – tutti i video relativi all’intervista di Stefania . La decisione è stata presa “in segno di rispetto verso Stefania Corona” e per evitare che venisse associata, in modo spiacevole, alla morte improvvisa di Vitali . Il gesto è stato motivato dalla coincidenza temporale tra il dibattito sulla separazione e il tragico epilogo della vicenda familiare.

Sul tema sono emerse anche critiche: l’attrice Gloria Guida, collega e amica di scena di Vitali, ha definito la cancellazione dei video “ipocrita”, sottolineando che l’omaggio all’attore non è stato consistente nei mesi passati, quando l’artista aveva più bisogno di riconoscimenti .

La figura di Alvaro Vitali emergeva non solo per i suoi ruoli memorabili in commedie come quelle di Pierino, ma anche per la sua esperienza personale: negli ultimi 15 anni aveva denunciato una condizione economica modesta, percependo circa 1.300 euro mensili di pensione dopo aver partecipato in oltre 150 film . La broncopolmonite recidiva, che lo aveva portato al ricovero, era una patologia già presente a febb