Cecchi Paone svela il lato inaspettato del suo matrimonio con Simone: “Lui è il geloso, e ci vediamo solo nei fine settimana”

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone, 63 anni, ha deciso di ripercorrere la sua vita in un libro autobiografico intitolato I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti, in uscita il prossimo 27 maggio. Nel volume, l’autore esplora aspetti profondamente privati della sua esistenza, dall’amore per le donne nei primi anni della sua vita al suo coming out avvenuto nel 2004. Attualmente sposato con Simone Antolini, di 38 anni più giovane, Cecchi Paone si racconta senza filtri, condividendo gioie e dolori, tra cui la sofferenza legata all’impossibilità di adottare legalmente la figlia del marito, Melissa.





Nel libro, Cecchi Paone descrive il momento in cui ha rivelato la sua omosessualità. La prima persona a cui si è confidato è stata la sua ex moglie Cristina, dopo quasi un decennio di matrimonio. In un’intervista al Corriere della Sera, ha ricordato quel momento con emozione: “Glielo confessai piangendo, qui su questo divano dove stiamo noi. Avevo il terrore di perderla. Mi ero innamorato del mio migliore amico.” Questo amico era un cameraman che lavorava con lui e con cui aveva stretto un legame speciale durante una vacanza in compagnia delle rispettive mogli. Tuttavia, la relazione tra i due uomini non durò a lungo: “Era il cameraman dedicato al mio primo piano. Forse con questo quotidiano guardarci negli occhi ci siamo accarezzati l’anima. Diventammo migliori amici, uscivamo in quattro: io e Cristina, lui e la compagna. In vacanza insieme. Un giorno siamo partiti soltanto io e lui. E la notte ci siamo ritrovati nello stesso letto.”

Prima di scoprire la sua attrazione per gli uomini, Cecchi Paone ha vissuto un’intensa storia d’amore con una donna, Sheril, una costumista di origine turca conosciuta durante il periodo in cui lavorava al programma televisivo Uno Mattina. Ricordando quel periodo, ha dichiarato: “Sheril, turca. La costumista di Uno Mattina. Una botta di passione sconvolgente, mi ha rivoltato come un calzino. Fumava le canne.” Per molti anni, l’idea di essere attratto dagli uomini non lo aveva nemmeno sfiorato: “All’epoca, degli uomini, non mi sfiorava nemmeno il pensiero.”

Il suo coming out pubblico è avvenuto nel 2004, un momento che ha suscitato incredulità in molti: “Non ci credeva nessuno. Il mio analista non fece una piega: ‘Ah, ora ti piacciono i maschi. Che sarà mai.’ E mi inserì nella categoria dei ‘bisessuali diacronici’, che amano donne e uomini in momenti diversi. Per Aldo Busi, genio, ero ‘diversamente etero’.”

Nel 2023 Cecchi Paone ha sposato Simone Antolini, un uomo molto più giovane di lui. Nonostante la differenza d’età di 38 anni, il loro rapporto sembra solido, anche se non privo di difficoltà. Parlando della loro relazione, Cecchi Paone ha spiegato: “Non ho paura, sono sereno. Il geloso è lui, non si sente abbastanza attraente per me. Non sa come guarda i miei amici, è un porcospino.” Antolini è padre di una bambina di nome Melissa, che ha permesso al giornalista di avvicinarsi al ruolo di genitore: “Grazie a Melissa mi sono sciolto come il burro.” Tuttavia, la legge italiana non consente a Cecchi Paone di adottare legalmente la bambina: “Per questa legge crudele non posso adottarla, per me è un grande dolore.”

La vita quotidiana della coppia non è priva di sfide. Nei primi tempi della loro convivenza, gestire l’intimità era complicato a causa della presenza costante della piccola Melissa: “Non ne avevamo una nostra perché Melissa era nella stanza accanto. E veniva a bussare da noi. Così abbiamo stretto un patto: una sera papà dorme con lei e una sera con me.” Attualmente, però, Cecchi Paone e Antolini non vivono più insieme. La bambina vive nelle Marche con la madre biologica, e Antolini si reca da lei ogni settimana: “Purtroppo la madre ora la vuole nelle Marche, così mio marito fa avanti e indietro e ci vediamo nel weekend. Senza l’adozione non ho titolo legale.”

Il libro I colori della libertà rappresenta quindi non solo una riflessione sulla vita personale del giornalista, ma anche un manifesto per i diritti civili e l’uguaglianza. Attraverso il racconto delle sue esperienze personali, Alessandro Cecchi Paone spera di contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come il riconoscimento delle famiglie arcobaleno e l’importanza dell’accettazione delle diversità.