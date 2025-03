Chi sarà il trionfatore del Grande Fratello? Le previsioni sul vincitore che fanno discutere

La diciottesima edizione del Grande Fratello si prepara a chiudere il sipario con la finale in programma lunedì 31 marzo 2025, trasmessa in prima serata su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini guiderà i telespettatori attraverso l’epilogo di questo reality, diventato un fenomeno della televisione italiana. La serata promette di essere ricca di emozioni e sorprese, con l’obiettivo di incoronare il successore di Perla Vatiero.





Prima di scoprire chi sarà il vincitore, resta da assegnare l’ultimo posto nella rosa dei finalisti. A seguito delle eliminazioni di Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta nella semifinale, l’attenzione si concentra sul duello tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Il televoto, che si chiuderà all’inizio della diretta di lunedì, deciderà chi avrà accesso alla finale. La concorrente più votata avrà il privilegio di entrare ufficialmente tra i finalisti, mentre l’altra dovrà abbandonare la casa.

Attualmente, i finalisti già confermati sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, quest’ultima entrata in finale grazie a un televoto flash che ha portato all’eliminazione di Shaila.

I sondaggi e le discussioni sui forum dedicati al Grande Fratello indicano Chiara Cainelli come la probabile eliminata, con proiezioni che la vedono nettamente sfavorita. Tuttavia, la situazione potrebbe non essere così semplice. Sui social, in particolare su Twitter, i sondaggi mostrano un sostanziale equilibrio: Mariavittoria sembra avere un leggero vantaggio, ma le distanze tra le due sono minime. È possibile che anche i fandom minori, legati a concorrenti come Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi o Javier Martinez, stiano sostenendo Mariavittoria, influenzando così l’esito finale.

Un interrogativo comune tra i fan è se il televoto a due possa aver ridotto il predominio delle Zelena, uno dei fandom più influenti di questa edizione. Mariavittoria, parlando in confessionale, ha espresso i suoi timori: “Tanto so già come andrà a finire. Tu dici che vinco io? Ma sei matta? No, figurati, non so nemmeno se sperarci. Perché lo dico? Ma perché vince Chiara sicuro, ha dietro le Zelena, le Zeudine”.

Una volta completato il quadro dei finalisti, il pubblico sarà chiamato a esprimere la propria preferenza per l’elezione finale. Le ultime rilevazioni mostrano chiaramente che Helena Prestes è la favorita, con il 59% delle preferenze. Lorenzo Spolverato segue con il 27%, mentre Mariavittoria e Chiara sono ferme al 4%. Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma si trovano a un passo più indietro, con il 3% ciascuna. Tuttavia, è importante non sottovalutare Zeudi, che ha dimostrato in passato di poter sovvertire le aspettative grazie al forte supporto del suo fandom.