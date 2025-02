“Coccole e baci tra Javier e Helena: ma è tutto reale o solo una mossa studiata?”

Dopo il bacio sotto le coperte, l’account Agent Beast rivela che il riavvicinamento tra Javier e Helena potrebbe essere stato orchestrato dagli autori del Grande Fratello.

Nella puntata del 3 febbraio 2025 del Grande Fratello, Javier Martinez ha rivelato al conduttore Alfonso Signorini di provare sempre più emozioni per Helena Prestes. Il pallavolista argentino ha confessato che non riesce a stare lontano dalla modella brasiliana e ha ammesso di provare sentimenti reciproci: “Non ce la faccio a stare staccato da questa ragazza, è un dato di fatto,” ha detto durante la diretta. Le sue parole sono state un chiaro segnale che la loro relazione sta evolvendo oltre la semplice amicizia.





Successivamente, dopo la puntata, Helena e Javier si sono ritrovati a discutere del loro rapporto e, dopo aver scambiato alcune tenerezze sotto le coperte, sembrerebbe che sia scattato anche un bacio. Un momento intimo che ha suscitato curiosità e domande nel pubblico: è tutto autentico o è stato organizzato?

L’account Twitter Agent Beast ha sollevato dei dubbi in merito, affermando che l’avvicinamento tra Javier e Helena potrebbe essere stato pianificato dagli autori del reality. In un tweet, l’account ha scritto: “Dopo la telefonata di pochi giorni fa, Javier cambia rotta. Niente più indecisione, ha preso una posizione chiara”, facendo intendere che l’attore si sarebbe avvicinato a Helena su indicazione della produzione.

In un altro tweet, Agent Beast ha rivelato che gli autori avrebbero voluto un “bacio scenico” tra i due per creare una clip perfetta da mostrare durante la puntata successiva: “Gli autori vogliono un bacio scenico tra Helena e Javier. Obiettivo: creare una clip perfetta per consolidare il legame,” ha scritto. Queste rivelazioni suggeriscono che parte del drama e dell’intimità mostrati nella Casa potrebbero essere stati orchestrati per aumentare l’interesse del pubblico.

L’ipotesi di una manipolazione della relazione tra Helena e Javier ha sollevato non poche polemiche, con i fan del programma che si chiedono quanto di ciò che vedono sia autentico e quanto invece faccia parte di un piano studiato per garantire maggiore attenzione sul Grande Fratello.