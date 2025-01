Controllo della polizia, scoperto un corpo: appartiene alla fidanzata

La sera del 31 dicembre Herriman City Police ha fatto una scoperta tragica durante un arresto di un pedone. Gli agenti di polizia hanno fermato un’auto guidata da un uomo e, mentre perquisivano il veicolo, hanno visto un corpo sul sedile posteriore.





Si è scoperto che la vittima era la fidanzata nera del conducente. Summer Tatiana Roney aveva trent’anni, mentre Jacob Thomas Banner Holt, quarantenne, stava guidando l’auto. Il sospettato è stato trasferito nel dipartimento di polizia di Saratoga Springs. Fox 13 Now cita uno dei funzionari di polizia che ha detto: “La loro relazione è diventata molto discutibile, confronti significativi per quella serata”.

I segni su Summer erano ovviamente sonorità e danni gravi, osservabili dalla natura di un omicidio. Tuttavia, Holt non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili per le ferite riportate dalla sua amica.

Al momento, la polizia sta indagando sugli incidenti e sta cercando di scoprire cosa sia successo davvero tra i due. Intanto, i post di cordoglio appaiono nei media e social.

La famiglia di Summer dice di essere stata una donna felice e gentile che sapeva come toccare la vita di chiunque conoscesse. La madre ha pubblicato post strappalacrime, affermando che la mostrò: “Mi piace molto avere i tuoi lunghi abbracci ora.

Ti darò comunque altrettanti abbracci dall’altro lato. Sei mio per sempre!”. La madre ha continuato aggiungendo: “Ti amerò, piccola, su questa terra e da una parte all’altra”. Anche le sue amiche hanno postato messaggi dolci.

Una di loro ha scritto: “Eri la persona più divertente che abbia mai conosciuto”. La seconda ha commentato: “Hai portato il sole a chiunque abbia mai conosciuto e il tuo nome, Summer Roney Tischner, lo dimostra. Riderei nei momenti difficili e illuminerei le vite di tutti quelli che ti conoscono”.