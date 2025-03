Diletta Leotta racconta la sua imbarazzante esperienza in aeroporto: un controllo che ha sorpreso tutti

Durante un episodio del programma 105 Take Away condotto da Daniele Battaglia e Camilla Ghini, Diletta Leotta ha condiviso un divertente e imbarazzante aneddoto vissuto al suo ritorno da un viaggio in Germania, dove aveva visitato il marito Loris Karius. Mentre si preparava a tornare in Italia, la showgirl è stata fermata da un’agente di sicurezza durante i controlli al check-in. “Ti devo controllare”, le ha comunicato l’agente, dando inizio a una situazione inaspettata.





Diletta Leotta ha raccontato l’accaduto con un sorriso, descrivendo il momento in cui è stata fermata. “A un certo punto mi sono spogliata quasi completamente, avevo una canottiera, la signora ha iniziato a toccarmi, mi ha strizzato le tette”, ha dichiarato. La giornalista di DAZN ha spiegato che, mentre passava attraverso il metal detector, è stata avvicinata da una poliziotta severa che le ha imposto di sottoporsi a un controllo. “Io mi prostro e la signorina inizia a toccarmi, innanzitutto mi ha strizzato le tette, ero un po’ in imbarazzo. A un certo punto mi dice alza le ascelle e io sto male, perché soffro un sacco il solletico”.

La showgirl ha continuato il suo racconto, rivelando l’imbarazzo e il disagio provati durante il controllo. “A mali estremi, estremi rimedi”, ha detto Diletta, cercando di far capire all’agente che non aveva nulla di strano. “Mi sono spogliata quasi completamente con una canottiera e le ho detto: ‘Guarda, non ho niente nelle ascelle’, ma insisteva che doveva farmi questo solletico sotto le ascelle. È stata una tortura incredibile e per di più mi ha chiesto anche di togliere le scarpe e mi ha fatto il solletico anche sotto i piedi”.

Diletta Leotta ha poi spiegato il motivo del suo timore nei confronti del solletico, ricollegandosi a un trauma infantile. “È un trauma perché da piccola mio fratello mi sbloccava e me lo faceva. Al tempo lui era fortissimo, mi teneva ferma e mi faceva il solletico in tutto il corpo, mi facevo la pipì addosso”, ha raccontato divertita.

L’episodio ha suscitato l’ilarità dei presenti e ha messo in luce un aspetto inaspettato della vita di Diletta Leotta, che ha saputo affrontare la situazione con spirito e ironia. La sua capacità di raccontare l’accaduto con leggerezza ha reso il racconto ancora più divertente per gli ascoltatori del programma.

Questo episodio dimostra come anche le situazioni più imbarazzanti possano trasformarsi in momenti di comicità e intrattenimento, specialmente quando raccontati da una persona come Diletta Leotta, nota per la sua personalità vivace e il suo senso dell’umorismo. La showgirl ha saputo trasformare un controllo di sicurezza in un aneddoto divertente, capace di intrattenere e far sorridere il pubblico.