Donald Trump soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione che causa gonfiore alle gambe e altri sintomi

Dopo giorni di speculazioni riguardanti il gonfiore visibile alle gambe di Donald Trump, la Casa Bianca ha chiarito che l’ex presidente degli Stati Uniti è “in eccellente salute”. La portavoce Karoline Leavitt ha spiegato che la causa di questo gonfiore è legata a una condizione nota come insufficienza venosa cronica, specificando che non sono stati rilevati segni di trombosi venosa profonda.





La situazione è stata ulteriormente chiarita con una lettera del medico personale di Trump, Sean P. Barbabella, che ha rassicurato sulle condizioni generali di salute dell’ex presidente. Il documento ha anche spiegato che il livido sulla mano di Trump, visibile in alcune immagini, è dovuto alle frequenti strette di mano e all’uso preventivo dell’aspirina. Nonostante le foto abbiano sollevato dubbi e preoccupazioni, la Casa Bianca ha ribadito che gli esami vascolari effettuati non hanno evidenziato problemi di salute gravi.

L’insufficienza venosa cronica è una condizione comune, spesso associata all’età avanzata e più frequente nelle donne, anche se i casi tra gli uomini stanno aumentando. Il gonfiore alle gambe, uno dei sintomi più evidenti, è causato da un alterato ritorno del sangue verso il cuore. Questo problema si verifica quando il sangue pompato dal cuore verso gli arti inferiori non riesce a tornare efficacemente al punto di origine, ristagnando nelle vene delle gambe e dei piedi.

Secondo il Manuale MSD, una fonte autorevole nel campo medico, questa condizione può essere suddivisa in due tipi principali. La forma organica è legata a un’alterazione strutturale delle vene, mentre quella funzionale è causata da un’iperattività venosa. Entrambe le varianti possono provocare sintomi come gonfiore, prurito, crampi e alterazioni cutanee. Inoltre, nei casi più severi, possono verificarsi infiammazioni e persino la rottura delle pareti dei vasi sanguigni.

Tra i fattori di rischio principali per lo sviluppo dell’insufficienza venosa cronica si trovano l’obesità, il fumo, uno stile di vita sedentario e problemi di deambulazione. Il calore può aggravare i sintomi, aumentando il gonfiore e altre manifestazioni. Questi aspetti sono stati evidenziati dal Gruppo San Donato e dalla Fondazione Humanitas, che hanno sottolineato quanto sia importante monitorare la condizione soprattutto in età avanzata.

Per quanto riguarda il trattamento, l’approccio dipende dalla gravità della malattia e dai sintomi associati. Gli esami diagnostici specifici, come l’ecocolordoppler, sono fondamentali per accertare la presenza della patologia. Una volta diagnosticata, le opzioni terapeutiche includono cambiamenti nello stile di vita, come l’adozione di una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare, l’uso di calze compressive e, nei casi più gravi, trattamenti chirurgici o interventi minimamente invasivi.

La Casa Bianca ha ribadito che la salute generale di Donald Trump non desta preoccupazione e che il gonfiore alle gambe non rappresenta un problema grave. Tuttavia, questa condizione sottolinea l’importanza di una corretta gestione e prevenzione per evitare complicazioni future.