Dopo due anni di frequentazione, l’uomo ha notato un dettaglio insolito nella sua ragazza

Quando Meagan Barnard iniziò a attraversare la pubertà, sviluppò il linfedema nella sua gamba sinistra. Non è facile per i ragazzi e le ragazze adolescenti affrontare la pubertà, ma per Meagan fu ancora più difficile.





Venne derisa a scuola e le furono dati soprannomi terribili come “Michelin Man”, così fece tutto il possibile per nascondere la sua gamba. Poi, quando Meagan aveva 24 anni, la sua gamba sinistra si gonfiò fino a più del doppio della dimensione della sua gamba destra. Si rifiutò di mostrare la sua gamba anche al suo ragazzo, che non sapeva che soffriva di linfedema. Poi successe qualcosa. Dopo aver sentito di star male per diversi anni, Meagan decise di “uscire allo scoperto” riguardo al suo linfedema. E mostrò persino la sua gamba in un servizio fotografico professionale.

Il linfedema si riferisce al gonfiore che di solito si verifica in uno degli arti superiori o inferiori. È generalmente causato dalla rimozione o dal danneggiamento dei linfonodi, secondo la Mayo Clinic. Per Meagan Barnard, il linfedema si presentò all’età di 15 anni. Si sentiva anormale, sola e disperata, e si rifiutava di parlarne con amici e familiari.

Invece, nascondeva la sua gamba gonfia con vestiti larghi e rifiutava di indossare abiti o gonne per oltre dieci anni. Venne derisa e qualcuno a scuola le urlò: “Non sapevo che Michelin Man andasse a scuola qui”. Meagan si sentiva così male che in un’occasione scrisse un biglietto suicida per suo padre—non pensava di poterlo più sopportare.

La gamba di Meagan contiene fino a tre litri di liquido in eccesso e, una volta, quando aveva 24 anni, si gonfiò fino a più del doppio della dimensione della sua gamba destra.

Quando crebbe, iniziò a uscire con un ragazzo di nome Robert Neidenfeuhr. Secondo quanto riportato dal NZ Herald, Meagan riuscì a nascondere il linfedema al suo ragazzo per due anni prima di rivelarlo al mondo in un servizio fotografico.

Robert insiste che non aveva mai notato la sua gamba gonfia, nemmeno nei momenti più intimi. 👇🏻

Il signor Neidenfeuhr ha spiegato: “Era estremamente attenta, ma io non me ne sono mai accorto. C’erano molte porte chiuse, molte luci spente—questo tipo di cose.” La condizione fa sì che Meagan abbia fino a tre litri di liquido in eccesso nella sua gamba, provocando soprannomi sgradevoli come “Michelin Man”. Per molti anni, nascondeva la sua gamba con un cuscino o vestiti larghi.

Ora, Meagan Barnard ha mostrato la sua gamba in foto glamour—e i risultati sono così belli che le è stato chiesto di fare da modella altre volte. Mostrando il suo corpo, Meagan vuole aiutare le ragazze ad accettarsi per quello che sono.

Condividi se anche tu pensi che Meagan sia una persona ispiratrice, forte e bella!