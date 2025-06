Dramma al ristorante, bimbo di un anno rischia di soffocare: eroico intervento di una giovane laureata in medicina

Un pranzo domenicale in famiglia stava per trasformarsi in un dramma a Como, quando un bambino di appena un anno ha smesso di respirare dopo aver ingerito un boccone di cibo che gli è andato di traverso. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, domenica 1° giugno, in un ristorante situato in piazza Croggi.





La famiglia, composta da padre, madre e il piccolo, stava consumando il pasto quando il bambino ha iniziato a mostrare segni di difficoltà respiratoria. Il boccone ingerito gli aveva ostruito le vie aeree, facendolo diventare cianotico e provocando il panico tra i presenti. I genitori e il personale del ristorante hanno immediatamente contattato il numero unico delle emergenze, il 112.

Mentre si attendevano i soccorsi, una giovane donna seduta al tavolo accanto ha notato la situazione e si è prontamente mobilitata. La ragazza, una laureata in medicina, ha deciso di intervenire senza esitazione. Grazie alle sue competenze professionali, ha eseguito sul bambino una manovra di disostruzione pediatrica. Posizionandosi dietro di lui, è riuscita a far espellere il boccone che ostruiva le vie respiratorie. Il piccolo ha ripreso a respirare e si è salvato, riportando solo un grande spavento e qualche lacrima.

I testimoni presenti hanno descritto quei momenti come estremamente concitati ma risolti grazie alla prontezza della giovane. “Il bambino era cianotico e non respirava più”, hanno raccontato alcuni clienti del ristorante. “Siamo stati tutti sollevati quando la ragazza è riuscita a farlo tornare a respirare”.

Anche se l’intervento della giovane ha evitato il peggio, i soccorsi sono comunque giunti sul posto poco dopo. Per sicurezza, i sanitari hanno deciso di trasportare il bambino in ospedale per ulteriori accertamenti e per verificare che non ci fossero conseguenze dovute al soffocamento temporaneo.

L’episodio ha messo in evidenza l’importanza delle manovre di disostruzione pediatrica, che possono fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni critiche come questa. La ragazza che è intervenuta ha dimostrato sangue freddo e competenza, qualità fondamentali in emergenze simili.

Il ristorante di piazza Croggi a Como è stato teatro di una vicenda che, fortunatamente, si è conclusa con un lieto fine grazie alla presenza di una persona preparata e pronta ad agire. Questo episodio sottolinea quanto sia cruciale diffondere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, soprattutto tra coloro che lavorano o vivono a contatto con bambini piccoli.

Nonostante lo spavento iniziale, la famiglia del bambino ha potuto tirare un sospiro di sollievo e ringraziare la giovane laureata in medicina per il suo intervento decisivo. Il piccolo è ora al sicuro e non ha riportato alcun danno permanente.