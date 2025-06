Dramma sulla strada: incidente fatale, una donna perde la vita e la sorella è in condizioni critiche

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 5 giugno, sulla via Appia, all’altezza del chilometro 73, nel territorio di Latina. Lo scontro, avvenuto poco dopo le 10, ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante, provocando la morte di una donna e il ferimento grave della sorella che viaggiava con lei. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.





Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto quando un camion, che procedeva in direzione sud lungo la statale Appia, ha improvvisamente perso il controllo invadendo la corsia opposta. L’impatto frontale con l’automobile, su cui viaggiavano le due donne, è stato devastante. La conducente della vettura è morta sul colpo, mentre la passeggera è rimasta gravemente ferita. Al momento non sono state rese note le generalità delle vittime.

Le autorità sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. La circolazione sulla via Appia è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e le forze dell’ordine, impegnate nel ripristino della sicurezza stradale e nella gestione del traffico.

Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico. In particolare, è stato interdetto il segmento compreso tra l’incrocio con la statale 156 e la Migliara 42 e mezzo. Gli automobilisti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime informazioni suggeriscono che il camion abbia sbandato per cause ancora da accertare, finendo contro l’automobile che sopraggiungeva in direzione opposta. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo alla conducente del veicolo leggero.

Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le tracce lasciate sull’asfalto per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Questo tragico evento si aggiunge a una lunga serie di incidenti stradali che continuano a verificarsi lungo la via Appia, una delle arterie più trafficate e pericolose del territorio. Solo pochi giorni fa, un altro incidente mortale si è verificato a Spigno Saturnia, dove ha perso la vita Silvana Rocco. Anche in quel caso, la dinamica ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante, sollevando nuovamente interrogativi sulla sicurezza di questa strada.

La chiusura del tratto interessato dall’incidente ha causato disagi significativi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti nelle aree circostanti. Le autorità locali stanno lavorando per garantire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile, ma si prevede che il traffico rimarrà congestionato per diverse ore.