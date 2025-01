“E ora che succede?” Il ritorno di Helena al Grande Fratello scatena tensioni nella casa

Colpo di scena al Grande Fratello: durante la puntata andata in onda lunedì 20 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha annunciato una novità inaspettata che ha lasciato i telespettatori senza parole. Sei ex concorrenti eliminati hanno fatto il loro rientro nel programma, ma al momento sono confinati nel tugurio, in attesa del televoto che deciderà chi tra loro potrà rientrare definitivamente in casa. Tra i protagonisti di questo attesissimo ritorno spicca il nome di Helena Prestes.





Il pubblico si mobilita per Helena Prestes

La decisione di ripescare Helena arriva dopo una massiccia mobilitazione dei suoi fan sui social. La modella brasiliana, eliminata nella puntata della scorsa settimana, è stata al centro di un acceso dibattito online. I suoi sostenitori hanno definito la sua uscita ingiusta, spingendo la produzione a includerla nella lista dei concorrenti ripescabili. E così, il desiderio del pubblico è stato esaudito: Helena ha ottenuto una seconda possibilità per rientrare nel gioco.

Reazioni contrastanti nella casa

Se il pubblico accoglie con entusiasmo la possibilità di rivedere Helena in gara, la situazione nella casa del Grande Fratello è molto diversa. Dopo la puntata, alcuni concorrenti hanno espresso apertamente il loro disappunto per il ripescaggio, dando vita a una notte piena di tensioni e commenti taglienti.

Un episodio emblematico si è verificato quando il Grande Fratello ha richiamato i partecipanti ricordando il divieto di fumare in casa. A questo punto, Mariavittoria, riferendosi ironicamente a un noto episodio che aveva coinvolto Helena, ha esclamato: “Ma posso lanciare un bollitore, invece?”, suscitando risate generali.

Anche Mavi si è mostrata contraria al ripescaggio, dichiarando più volte la sua disapprovazione. Tuttavia, non è stata l’unica: Stefania, Shaila, Tommaso e Giglio hanno manifestato il loro malcontento, con quest’ultimo che ha addirittura proposto di “scatenare l’anarchia” in segno di protesta.

Censure e polemiche

Alcuni momenti della notte sono stati censurati dalla regia, che ha spostato le inquadrature o chiuso l’audio durante le discussioni più accese. È il caso di Javier, che ha espresso il timore che il ritorno di Helena possa stravolgere gli equilibri del gioco, facendo riferimento al seguito della modella sui social. Anche questa scena, però, è stata rapidamente tagliata.

Le polemiche attorno al rientro di Helena Prestes non sembrano destinate a placarsi, mentre il pubblico segue con attenzione lo sviluppo della situazione. Il televoto sarà decisivo per determinare quali dei sei concorrenti ripescati potranno rientrare nella casa del Grande Fratello e tornare a competere per il premio finale.

La tensione è palpabile e il ritorno di Helena promette di rendere le prossime puntate ancora più imprevedibili. Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche all’interno della casa e quale sarà il destino della modella brasiliana.