Elena Barolo dice addio a 13 anni d’amore con Alessandro Martorana: La rivelazione arriva da The Couple

Ospite nel programma La Volta Buona il 26 giugno, Elena Barolo ha rivelato di aver concluso la sua relazione con lo stilista Alessandro Martorana, con il quale ha condiviso 13 anni della sua vita. Nonostante la separazione, i due sono riusciti a mantenere buoni rapporti. “L’ho capito mentre partecipavo a The Couple con Thais Wiggers. Ora voglio restare single per un po’,” ha dichiarato Barolo, evidenziando la serenità con cui affronta questa nuova fase della sua vita.





La notizia ha sorpreso anche la conduttrice Caterina Balivo, che ha notato la calma di Barolo nel comunicare la fine della sua lunga relazione. “Adesso voglio stare un po’ single,” ha aggiunto l’ex velina, sottolineando che non c’è stato un evento specifico che ha portato alla decisione di separarsi. “Non è successo nulla, l’amore finisce e può finire, come ogni cosa bella anche questa, purtroppo, è finita,” ha spiegato, riflettendo sulla naturale evoluzione delle relazioni.

In merito a chi abbia preso l’iniziativa della rottura, Barolo ha risposto con tranquillità: “Sono stata io, si sa che le donne, nove volte su dieci, sono quelle che prendono le decisioni su queste cose importanti.” Ha descritto la loro storia come una candela che si stava lentamente consumando. “Si è consumata, evidentemente doveva durare 13 anni, alla fine ho sentito che era morta,” ha affermato, mostrando consapevolezza e maturità rispetto alla situazione.

La consapevolezza della necessità di una separazione è emersa durante la sua partecipazione al reality The Couple, condotto da Ilary Blasi. “Stando all’interno di quella casa ho avuto modo di riflettere di più, non avevo il cellulare con me né altro e lui non mi mancava, non così tanto, forse neanche io a lui,” ha rivelato, evidenziando come l’isolamento dal mondo esterno le abbia permesso di vedere le cose in modo diverso.

Inoltre, durante l’intervista, Barolo ha affrontato le voci riguardanti un presunto flirt con Antonino Spinalbese, che si erano diffuse durante il reality. “Siamo molto amici. Nella casa abbiamo fatto un bel gruppo. È solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli. Poi certo è un figo, che gli vuoi dire,” ha chiarito, smentendo le speculazioni e mantenendo il focus sulla loro amicizia.

La separazione da Martorana segna un nuovo inizio per Elena Barolo, che sembra pronta a esplorare nuove opportunità e a dedicarsi a se stessa. Con una carriera che l’ha vista protagonista nel mondo dello spettacolo, Barolo ha dimostrato di essere una donna forte e indipendente, capace di affrontare le sfide della vita con determinazione e serenità.

Il futuro di Barolo appare luminoso, mentre si prepara ad affrontare questa fase di cambiamento. La sua decisione di restare single per un po’ suggerisce una volontà di riflessione e crescita personale, un passo importante dopo una lunga relazione. Con il supporto dei suoi amici e la consapevolezza di ciò che desidera, Elena Barolo si avvia verso un nuovo capitolo della sua vita, pronto a riservarle nuove sorprese e opportunità.