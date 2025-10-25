Fabio Fazio, risate a non finire: travolto dagli insulti dopo l’annuncio del nuovo super ospite





L’annuncio del conduttore ha suscitato grande curiosità nel pubblico televisivo e online, dove la presenza della leader dem è stata accolta con reazioni contrastanti. La puntata, che vedrà anche la partecipazione del regista francese Luc Besson, si preannuncia densa di temi politici e culturali, come da tradizione del programma condotto da Fabio Fazio da oltre vent’anni.





L’intervista con Elly Schlein arriva in un momento politicamente delicato, dopo le recenti dichiarazioni della segretaria del Pd che ha definito il governo guidato da Giorgia Meloni “un pericolo per la libertà di stampa e quindi per la democrazia”. Un’affermazione che ha acceso il dibattito pubblico e che probabilmente sarà uno dei punti centrali della conversazione televisiva.

Nonostante l’entusiasmo di Fazio per la partecipazione della leader democratica, le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno ironizzato sull’ennesima ospitata della Schlein in televisione, criticando quella che viene percepita come una tendenza del programma a favorire una certa area politica. Tra i commenti più diffusi si leggono osservazioni come: “Giusto, mica potevate negare una marchetta al Pd!”, oppure “Sta diventando sempre più un programma di propaganda politica”, fino a “Un motivo in più per non guardarlo”.

Nonostante ciò, Fabio Fazio difende il proprio operato, rivendicando l’indipendenza del format e la libertà di scegliere gli ospiti in base alla rilevanza del momento. Durante un intervento al Festival dello Spettacolo di Milano, il conduttore ha ripercorso la lunga storia della trasmissione, ricordando le difficoltà attraversate negli anni: “Dopo Rai 1 siamo stati puniti e messi su Rai 2, poi puniti e messi ancora su Rai 3 e infine, per fortuna, accolti sul Nove”, ha dichiarato con tono ironico ma amaro.

Nel suo racconto, Fazio ha espresso orgoglio per il pubblico affezionato che continua a seguirlo anche dopo il passaggio sul Nove nel 2023: “Abituarsi a cambiare canale non è semplice, ma la fedeltà degli spettatori è rimasta. Le cose cambiano, la domenica ci sono moltissimi programmi e le prime serate che iniziano alle 22 hanno sconvolto tutti gli ascolti. Non ha più senso misurare i dati come si faceva un tempo”.

Il conduttore ha poi elogiato la collega Luciana Littizzetto, presenza fissa del programma e vero punto di forza del format: “È l’unico comico italiano che fa mezz’ora di monologo a settimana da oltre vent’anni. Nessuno ha la sua potenza”, ha detto Fazio, ricordando come la comica sia ormai una colonna portante della trasmissione.

Dal canto suo, la Littizzetto ha risposto con affetto, riconoscendo la dedizione e la capacità del conduttore: “Lui parte e fa cinque ore di diretta, come lui solo Milly Carlucci e Sanremo. La nostra trasmissione è come un ramen: dentro c’è tutto. Fabio riesce a cambiare registro, è sempre diverso”.

L’attesa per la puntata è alta, soprattutto in vista dell’intervista a Elly Schlein, che potrebbe toccare temi centrali della politica italiana, dal lavoro alla sanità, fino al rapporto con il governo e le opposizioni. Il confronto con Fabio Fazio, noto per la sua conduzione pacata ma incalzante, promette di offrire un ritratto inedito della segretaria Pd e di generare un nuovo capitolo nel dibattito politico-televisivo italiano.



