Federica Sciarelli: “Non mi sono mai sposata, non credo nel finché morte non ci separi. Chi verrà dopo di me a Chi l’ha visto?”

Federica Sciarelli, volto storico del programma “Chi l’ha visto?”, ha confermato che continuerà a condurre la trasmissione anche nella prossima stagione. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la giornalista ha ripercorso la sua carriera, raccontando come inizialmente le fosse stato sconsigliato di accettare il ruolo di conduttrice del programma. Passare dalla politica alla cronaca era visto come un passo indietro, ma per lei si è rivelata una scelta vincente.





“Quando ho capito che potevo aiutare un sacco di persone mi ci sono dedicata anima e corpo. Anche quando il programma non va in onda, continuo a lavorarci tutti i giorni”, ha dichiarato Sciarelli, sottolineando quanto sia coinvolta nel suo lavoro. La giornalista ha spiegato che “Chi l’ha visto?” non è solo un programma televisivo, ma una vera e propria missione, che le permette di fare la differenza nella vita delle persone.

Se un giorno dovesse lasciare la conduzione, Federica Sciarelli ha già un’idea su chi potrebbe prendere il suo posto: “Dopo di me, il programma sarà in buone mani con una delle mie bravissime inviate. In quel caso, cercherò di essere utile dando tutti i consigli necessari”. Tuttavia, per ora, la sua presenza è confermata almeno per un’altra stagione.

La giornalista ha anche ironizzato sul suo futuro lontano dalla televisione: “Se dovessi lasciare ‘Chi l’ha visto?’, mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade”. Proprio il pattinaggio è per lei una valvola di sfogo per affrontare lo stress e il dolore che spesso emergono nel programma: “Rimanere concentrata per non cadere mi aiuta a staccare e a eliminare le tossine, per poi riprendere a lavorare con energia”, ha spiegato.

Durante l’intervista, Sciarelli ha parlato anche della sua vita privata, rivelando il motivo per cui ha scelto di non sposarsi. Pur avendo un figlio, Giovanni, e un pastore tedesco di nome Nina, la giornalista non si è mai sentita attratta dall’idea del matrimonio: “Quel ‘finché morte non ci separi’, pronunciato in una cultura dove fino a pochi anni fa lo stupro era considerato un reato contro la moralità pubblica e non contro la persona, non mi piace. Condivido la scelta di sposarsi, ma non penso che una donna debba necessariamente indossare l’abito bianco per sentirsi completa”. Inoltre, ha sottolineato come in trasmissione ribadisca spesso che l’amore non deve essere confuso con il possesso.

Un aneddoto curioso riguarda l’incontro casuale tra Federica Sciarelli e Ilary Blasi, grande fan del programma “Chi l’ha visto?”. La conduttrice di Rai3 ha raccontato di aver incontrato Blasi all’aeroporto insieme a Francesco Totti e di essersi avvicinata per salutarla: “Era immobile quando mi ha visto. Francesco Totti mi ha detto che lei non si perde una puntata del programma”. Questo episodio dimostra quanto “Chi l’ha visto?” sia seguito e apprezzato anche da volti noti dello spettacolo.

Nel corso dell’intervista, Sciarelli ha ricordato come suo padre non avesse mai compreso appieno la sua decisione di lasciare un posto fisso per intraprendere la carriera televisiva. Tuttavia, oggi si sente soddisfatta e grata per il suo lavoro: “Mi sento una privilegiata. Vengo pagata per aiutare le persone in televisione”.