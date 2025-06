Francesca Pascale ricorda la prima notte con Berlusconi: “Mi disse ‘Potrei essere tuo nonno’”

Francesca Pascale ha condiviso un racconto personale riguardante il suo primo momento intimo con Silvio Berlusconi, avvenuto nella residenza di Arcore. Durante un’intervista, l’ex compagna dell’ex premier italiano ha parlato di quella serata speciale e delle emozioni che ne sono derivate. È stata lei a prendere l’iniziativa, confessando i suoi sentimenti mentre guardavano la televisione insieme. “Gli dissi: ‘Ti desidero’. Lui mi guardò sorpreso e rispose: ‘Potrei essere tuo padre, forse tuo nonno’,” ha raccontato Pascale, aggiungendo che non si lasciò scoraggiare da quella reazione.





La serata si trasformò in un momento significativo per entrambi, culminando in una notte che Pascale ha definito appassionata. Il mattino seguente, lei trovò un regalo prezioso, un brillante, ma soprattutto scoprì un uomo pronto a prendersi cura di lei e delle sue fragilità. “Aveva un’attenzione speciale per me, cercava di comprendermi e di curare le ferite che mi portavo dentro, anche quelle legate alla mia infanzia,” ha spiegato.

Nonostante i momenti felici, Pascale ha ammesso di essere stata spesso gelosa durante la loro relazione. Ha ricordato alcuni episodi in cui Berlusconi la provocava scherzosamente, lasciando biglietti in casa con messaggi fittizi indirizzati a una fantomatica “Sofia”. “Scriveva: ‘Cara Sofia, stanotte Francesca non ci sarà e starò con te’. Io facevo scenate, ma lui rideva e mi diceva: ‘Non capisci che Sofia non esiste? Ti sto prendendo in giro’,” ha raccontato.

L’ex compagna di Berlusconi ha anche ricordato un momento particolarmente toccante vissuto poco prima della scomparsa del Cavaliere. “Quando era in fin di vita, mi abbracciò e mi disse: ‘Sono contenta che lo ami, ma proteggiti’,” ha rivelato con emozione.

Nel corso dell’intervista, Pascale ha affrontato diversi argomenti, tra cui alcune frecciate rivolte a personaggi politici come Mario Adinolfi, Roberto Vannacci e Simone Pillon. “Li porterei su un’isola deserta, ma poi li lascerei lì e tornerei solo con due donne, Michela Murgia e Samantha Cristoforetti,” ha dichiarato ironicamente.

Parlando della sua ex compagna Paola Turci, Pascale ha preferito non entrare nei dettagli, limitandosi a dire: “Se non sei in un posto felice, è meglio andartene. Non è facile, ma io ci sono riuscita ispirandomi a una donna che stimo molto e che mi dà grande forza: Marina Berlusconi.”

La testimonianza di Francesca Pascale offre uno sguardo intimo su una relazione che ha fatto discutere molto negli anni. Nonostante le difficoltà e le differenze generazionali, il legame tra lei e Silvio Berlusconi è stato caratterizzato da momenti di complicità e affetto reciproco, come emerge dai suoi ricordi.