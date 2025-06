Fulmine colpisce l’acqua all’improvviso: 20 bagnanti in ospedale, “Era sereno, nessuna pioggia”

Martedì pomeriggio, poco prima delle 17:00, un violento fulmine ha colpito l’area balneare vicino alla diga di Dreher Shoals, all’interno del Lake Murray Public Park, in Lexington County, Carolina del Sud, sorprendendo i bagnanti che nuotavano o erano attaccati alle boe delimitanti la zona .





Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali, si è trattato di un singolo fulmine che ha scaricato energia nel metallo delle boe, diffondendosi nell’acqua e raggiungendo i presenti. Il capo dei vigili del fuoco di Lexington ha spiegato che “il fulmine che ha colpito l’acqua ha dato energia ad un cavo metallico con delle boe che circonda l’area balneabile. Diverse persone si erano avvicinate […] mentre altre nuotavano nelle vicinanze. Tutti hanno subito una forte scossa, siamo stati fortunati che le ferite non siano state più gravi” .

Inizialmente si pensava che 18 persone fossero state ricoverate, ma gli aggiornamenti ufficiali riferiscono che sono 20 i coinvolti, di cui 18 trasportati in ospedale e 2 trattati sul posto . Tra i ricoverati, otto adulti e dodici bambini, tutti con ferite non critiche . Le squadre del servizio antincendio, dei soccorsi medici e dello sceriffo della contea sono intervenute tempestivamente .

Testimoni oculari hanno descritto momenti di paura e panico dopo il suono improvviso del lampo. Una visitatrice, Elizabeth Johnson, che si trovava lì con suo figlio, ha raccontato: “C’erano alcune nuvole scure che arrivavano dal lato di Irmo… appena ho controllato il radar meteorologico, non c’era nulla. Appena mi sono seduta, [ho sentito] il tuono più forte… è stato molto spaventoso e traumatico.” Per alcuni momenti si è instaurato un silenzio surreale subito dopo l’impatto, seguito da urla e reazioni concitate da parte dei presenti .

Un’ulteriore testimonianza ha sottolineato lo spirito di solidarietà dimostrato dal gruppo: “Tutti si sono presi cura gli uni degli altri. Siamo corsi verso i bambini e gli anziani feriti. È stato bello vedere la comunità unita.” Fortunatamente, tutte le persone coinvolte dovrebbero guarire pienamente .

L’area interessata, dopo i necessari accertamenti, è stata riaperta ai bagnanti il giorno successivo .

Gli esperti del National Weather Service hanno richiamato l’attenzione sul fatto che i fulmini possono colpire anche a grande distanza da nubi temporalesche, fenomeno noto come “strike from clear air”. In questa occasione, pur con cielo apparentemente sereno sopra il lago, le scariche sono arrivate da nubi vicine ma non direttamente sopra l’area balneare .