Si è consumato il Capodanno 2025 in Germania, danneggiato dalla morte di cinque persone per il fuoco d’artificio e i botti. I feriti sono a decine lungo tutto il paese, compreso un bambino di due anni. Morti località diverse: 24 anni nel Nord Reno-vestfalia, vicino Amburgo e venti anni in Sassonia, giovane di a 45 anni uomini il Brandeburgo, 21 anni a Kremen (regione dell’est Kaiser e Kriemhilda) La polizia ha riferito che almeno 34 persone sono state ferite, molte delle quali gravemente, durante la notte dal 31 dicembre all’1 gennaio da petardi o fuochi d’artificio a Monaco.





Due bambini under 3 anni hanno riportato gravi ustioni alle mani, al collo e al viso, un altro ragazzo di 14 anni ha subito l’amputazione di parte della mano con un petardo esploso troppo presto. Ad Amburgo ci sono state almeno 15 persone ricoverate per ferite, tra cui giovani sotto l’età del consenso con ustioni gravi e lesioni agli occhi e alle mani. A Rostock un ragazzo di 10 anni è stato gravemente ferito e a Hannover un adolescente ha perso la mano destra.

Negli ospedali berlinesi alcuni feriti presentano gravi lesioni di mano, viso e occhi (film) a memoria d’uomo: sono rimasti vittime anche di danni irreparabili e perdita dell’udito. Molto agitata la giornata di soccorso, con incendi che in vari luoghi si sviluppavano.

Gli addetti alle operazioni di spegnimento degli incendi traevano grandi difficoltà, per l’attacco diretto sia con petardi lanciati di sbieco dai vigili del fuoco o semplicemente a terra da loro stessi, onde poi procedere al congiungimento fissa e mobile. Le fiamme li obbligavano lì a distanza ed essi potevano poco piú fare che contemplare sotto l’anzor dei bombocci barocchi. La polizia talvolta è stata costretta ad intervenire e proteggere i soccorritori.

A Lipsia circa 50 persone hanno attaccato la polizia con bottiglie e fuochi d’artificio, a Kiel 70-80 uomini hanno circondato i poliziotti e li hanno minacciati. Colonia ha visto due agenti feriti da petardi ordinari, mentre a Weimar è stato incendiato un veicolo della polizia. A Dresda petardi sono stati sparati contro i vigili del fuoco e a Bochum, Herne e Witten la polizia ha arrestato 12 persone per disordini.

Questo bilancio tragico di incidenti, feriti e violenza mette in luce bene i pericoli dei festeggiamenti di San Silvestro in Germania, con le autorità costrette a fronteggiare disordini diffusi e a impegnarsi grandemente per garantire la sicurezza pubblica.