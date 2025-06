Gioco erotico si trasforma in dramma: 40enne di Sulmona finisce in rianimazione

Un episodio drammatico si è verificato a Sulmona, dove un uomo di circa quarant’anni è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Avezzano dopo una notte di pratiche sessuali estreme. L’uomo, di origini straniere e residente in città, ha riportato gravi complicazioni a seguito di un gioco erotico che ha preso una piega inaspettata e pericolosa. Attualmente, i medici stanno monitorando le sue condizioni, che, sebbene delicate, non sarebbero in pericolo di vita.





Secondo quanto riportato da Il Centro, la coppia coinvolta aveva deciso di esplorare il bondage, una pratica sessuale caratterizzata dall’immobilizzazione del partner per intensificare le sensazioni e il controllo. Sebbene il bondage possa essere una forma consensuale di intimità, praticata in modo sicuro, in questo caso qualcosa è andato storto. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente non sono ancora chiare; potrebbe essere stato un errore di valutazione, una legatura troppo stretta o un tempo di costrizione eccessivo.

Dopo la serata, l’uomo ha iniziato a sperimentare forti dolori e un malessere generale. Le sue condizioni si sono aggravate, con l’insorgere di problemi circolatori alle gambe e disagi respiratori. Questo lo ha spinto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, dove i medici, dopo aver effettuato i primi accertamenti, hanno deciso di trasferirlo all’ospedale di Avezzano per ricevere cure più specialistiche.

Al suo arrivo al presidio ospedaliero, il quarantenne ha spiegato ai medici la dinamica degli eventi che lo avevano condotto a quelle condizioni critiche. La sua anamnesi, insieme ai sintomi respiratori in peggioramento, ha indotto il personale medico a trasferirlo immediatamente in terapia intensiva. Fortunatamente, le sue condizioni non sono state ritenute tali da mettere a rischio la sua vita, ma sarà necessario un ciclo di cure e accertamenti per valutare possibili danni permanenti, in particolare a livello neurologico e circolatorio.

Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle pratiche di bondage e sull’importanza di una comunicazione chiara e di precauzioni adeguate tra i partner. Gli esperti avvertono che, sebbene il bondage possa essere una forma di espressione sessuale consensuale, è fondamentale praticarlo con attenzione e consapevolezza, evitando situazioni che possano sfuggire al controllo.

Il caso di Sulmona non è isolato, poiché incidenti simili sono stati segnalati in passato, evidenziando la necessità di educazione e informazione su queste pratiche. Le persone che desiderano esplorare il bondage dovrebbero essere consapevoli dei rischi e delle misure di sicurezza necessarie per garantire un’esperienza sicura e consensuale.