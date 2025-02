Grande Fratello, Alfonso scopre tutto su Chiara: le reazioni sui social

L’eliminazione di Alfonso D’Apice ha scatenato il web: molti utenti ironizzano su come reagirà ora che ha accesso a tutte le opinioni sulla sua fidanzata Chiara Cainelli.





Nella trentaduesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, l’eliminazione di Alfonso D’Apice ha sorpreso molti spettatori e scosso alcuni concorrenti. In nomination c’erano sei partecipanti: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli e Luca Giglioli Giglio. Alla fine, il pubblico ha decretato l’uscita di Alfonso, lasciando delusa proprio Chiara, con cui aveva instaurato un legame molto stretto.

Subito dopo l’annuncio, Chiara ha espresso tutta la sua tristezza per l’eliminazione del compagno d’avventura: “Io sono contenta di lui, è il migliore, e per questo non riesco ad accettarlo”. Poi ha aggiunto che la loro relazione non finirà qui e che ha intenzione di proseguirla anche fuori dalla Casa.

L’uscita di Alfonso ha inevitabilmente ridisegnato gli equilibri all’interno del gioco, con alcuni concorrenti che hanno accolto la notizia con soddisfazione. In particolare, coloro che supportano Helena e il suo gruppo hanno visto in questa eliminazione una sorta di vittoria contro la fazione avversa, di cui Chiara fa parte.

Il web si scatena: Alfonso vedrà tutto su Chiara

Sui social, l’uscita di Alfonso ha acceso il dibattito, con molti utenti che ora si dicono curiosi di vedere la sua reazione nel momento in cui scoprirà cosa si dice su Chiara fuori dalla Casa. Il giovane, infatti, è stato protagonista di una storia molto discussa, e non tutti hanno apprezzato il suo comportamento nei confronti della fidanzata.

Un post su X, diventato rapidamente virale, recita: “Adesso Alfonso vedrà che la ‘fidanzata’ è chiamata PEPPA PIG, ORIZZONTALE, BANCOMAT ahhahahhahahahahha no ti prego voglio una cam H24 di lui che legge i social”.

Non sono mancati commenti ironici sulla sua possibile gelosia, soprattutto dopo la diffusione di alcune immagini di Chiara mentre lavora come ballerina in alcuni locali. Alcuni utenti hanno ricordato come in passato Alfonso si fosse dimostrato molto possessivo nelle sue relazioni, riferendosi anche alla sua ex, Federica, con cui aveva partecipato a Temptation Island.