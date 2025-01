Grande Fratello, Amanda in lacrime dopo l’uscita di Luca: il dolore e la reazione dei concorrenti

Amanda Lecciso è visibilmente sconvolta dopo l’eliminazione di Luca Calvani, con i suoi compagni di avventura pronti a consolarla in un momento delicato.

Grande Fratello, la puntata di ieri ha lasciato un segno profondo, soprattutto per Amanda Lecciso, che ha visto uno dei suoi più stretti legami nella Casa andare via. Luca Calvani, che ha condiviso con Amanda momenti di confidenza e sostegno, è stato eliminato dal reality, lasciando la concorrente in uno stato di sconforto.





Durante il programma, Luca e Amanda avevano creato un rapporto speciale. Nonostante una breve e imbarazzante situazione sotto le coperte, in cui la stessa Amanda aveva reso pubblico un incontro passionale, il loro rapporto è sempre rimasto solido e positivo. Amanda ha più volte ringraziato Luca per il supporto che le ha dato, soprattutto nei momenti più difficili, e ora che lui è uscito, la situazione è cambiata radicalmente per lei.

“Come farò adesso senza di lui?” si è chiesta Amanda, visibilmente abbattuta. L’eliminazione di Luca ha sorpreso non solo la concorrente, ma anche il pubblico. In particolare, Amanda si sentiva più in difficoltà, convinta che sarebbe stata lei ad abbandonare la Casa.

Durante la serata, Amanda è stata protagonista di altri momenti difficili, caratterizzati da scontri con Shaila, Mariavittoria, Pamela, ed Eva, ma il vero colpo è arrivato con l’addio a Luca. In quei momenti di grande emotività, sono stati Javier, Helena e Alfonso a consolarla, cercando di infonderle un po’ di serenità. Un’ulteriore fonte di conforto per Amanda è arrivata con l’ingresso della sua amata nipote, Jasmine Carrisi. Il loro legame è molto forte, e il fatto che abbiano lo stesso tatuaggio al polso dimostra quanto siano unite.

Questa eliminazione segna una svolta importante all’interno della Casa del Grande Fratello: con il passare dei giorni, le dinamiche stanno cambiando, e ora Amanda dovrà affrontare questa nuova fase senza una delle sue principali ancore di supporto.