Grande Fratello: Amanda Lecciso in lacrime, conforto tra le braccia di Javier Martinez

È successo la sera del 13 gennaio 2025, proprio alla fine di una puntata del Grande Fratello di una certa intensità quando Amanda Lecciso ha sentito questo come un momento nero dell’anima. Le parole pompate da Jessica Morlacchi durante la trasmissione, e la nomination di Ilaria Galassi, l’hanno fatta cedere a Javier Martinez per consolazione.





Dopo la diretta, si è lasciata andare a un pianto liberatorio mentre esprimeva il suo dispiacere per le critiche. Aveva iniziato a ricevere e ha continuato dicendo a Javer che ora si sentiva sola nella Casa dopo che Helena Prestes se n’era andata, e che aveva solo lui e Luca Calvani come amici “Ma non la prendo personalmente per la nomination”.

Quello che ha detto Ilaria dopo le parole di Jessica, più la nomination, l’ha fatta sentire davvero male e incompresa/non supportata. Poi Javier si è avvicinato ad Amanda per confortarla, con parole rassicuranti e cercando di farla sorridere. Da quel momento in poi è stata una storia che si sarebbe fatta sempre più profonda, dimostrando cosa li legava.

Grande Fratello, Amanda è corsa tra le braccia di Javier

Amanda ha spiegato di essere rimasta ferita dal fatto che, dopo il voto, pochi membri si fossero avvicinati a lei ma piuttosto non avessero “detto come stai guardandomi negli occhi e dicendo molto poco di te”. Questo senso di isolamento ha aumentato il suo disagio, rendendo la nomination una vera e propria sofferenza.

Quell’abbraccio post diretta ci fa capire quanto siano complesse tutte le dinamiche e le emozioni intense che caratterizzano la vita all’interno della Casa del Grande Fratello. Ci spiega che il sostegno reciproco tra i concorrenti è diventato essenziale per affrontare le sfide quotidiane e per riuscire a superare i momenti di crisi. Il rapporto tra Amanda e Javier è abbastanza buono tanto da diventare un chiaro esempio di come l’amicizia possa essere un’ancora di salvezza in un contesto così particolare e stressante.