Grande Fratello: caos nella casa e la decisione drastica di Helena

Non sono giorni facili per i concorrenti del Grande Fratello, che, come il pubblico, sono in attesa della nuova puntata per scoprire quale sarà il loro destino. Il caos è esploso venerdì scorso, quando una violenta lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ha avuto come epilogo il lancio di un bollitore pieno d’acqua da parte della modella brasiliana. Dopo l’incidente, l’annullamento del televoto ha fatto temere a molti una possibile squalifica per Helena.





La modella, chiamata immediatamente dagli autori del programma per chiarire l’accaduto, si sta preparando a un possibile provvedimento severo. Nel frattempo, ha scelto di isolarsi dal gruppo, circondandosi solo degli inquilini di cui si fida. Ma proprio a ridosso della puntata che potrebbe determinare la sua permanenza nel reality, Helena ha preso una decisione che ha sorpreso tutti.

La fine della storia con Zeudi De Palma

Dopo aver vissuto un flirt con Lorenzo Spolverato, Helena aveva avviato una relazione sentimentale con Zeudi De Palma all’interno della casa. Tuttavia, nelle ultime ore, Helena ha scelto di interrompere questa storia. La decisione è arrivata dopo un confronto acceso con Jessica Morlacchi, che ha messo in discussione il legame tra le due ragazze, sollevando curiosità tra gli altri concorrenti.

Zeudi, visibilmente dispiaciuta, ha provato a chiarire con Helena, chiedendole spiegazioni sul cambiamento del loro rapporto. “Ci sono molte persone che mi chiedono perché non siamo più vicine come prima e perché il nostro legame stia evolvendo in un altro modo”, ha detto Zeudi. Poi ha aggiunto: “Sto cercando di allontanarmi, non perché tu non mi piaccia, anzi, mi piaci fin troppo, ma ci sono troppe cose che non mi sono piaciute tra di noi.”

Helena ha risposto con fermezza, spiegando a Zeudi che non era interessata a una relazione sentimentale con lei. “Non voglio un rapporto con te in quel senso, voglio solo ridere e scherzare insieme come amiche”, ha dichiarato Helena. Poi ha continuato: “Tu non sei sincera con te stessa, sei troppo prepotente. Devi crescere, io sono più grande di te e non ho voglia di convincere nessuno a stare con me.”

Questa decisione di Helena, unita al contesto turbolento che sta vivendo all’interno della casa, lascia presagire che la sua permanenza al Grande Fratello potrebbe prendere una piega inaspettata nelle prossime ore. Restiamo in attesa di scoprire quale sarà il provvedimento disciplinare che gli autori del programma decideranno di adottare, e se Helena riuscirà a superare questa tempesta emotiva.