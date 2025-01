Grande Fratello, Chiara nel mirino: il fandom chiede la sua eliminazione

Nuove tensioni a “Grande Fratello” con il fandom che si schiera contro Chiara: “Facciamola uscire”. Scopri cosa è successo durante la puntata del 27 gennaio.

La puntata del Grande Fratello del 27 gennaio ha portato non solo l’ingresso di tre nuovi concorrenti, ma anche tensioni forti tra i partecipanti e i loro sostenitori sui social. La serata ha visto l’arrivo di Maria Teresa Ruta, che ha fatto il suo ritorno nella Casa, accompagnata da Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. La Ruta, amata dal pubblico, ha portato un po’ di energia nuova, ma è stato il fandom a far parlare di sé.





Il clima di questa edizione si è infiammato soprattutto con il contrasto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, quest’ultima protagonista di un bonus che ha suscitato malumori tra i concorrenti. Durante la serata, Helena ha manifestato il suo disappunto riguardo alla nomination di Zeudi e si è anche confrontata con Javier, creando ulteriori dinamiche che hanno polarizzato i gruppi.

In questo contesto, è emersa la figura di Chiara, che, schierandosi con Zeudi, ha attirato l’attenzione negativa del pubblico. I suoi atteggiamenti e il suo flirt passato con Javier l’hanno messa sotto i riflettori, ma non per motivi positivi. La nomination di Chiara ha scatenato una vera e propria mobilitazione sui social, con numerosi messaggi che chiedevano la sua eliminazione dal programma.

“Facciamola uscire“, è il coro che è rimbalzato sui social, con diversi utenti che hanno invocato la sua eliminazione attraverso il televoto. Tra i messaggi più rilevanti, c’è chi ha dichiarato che il televoto fosse una truffa, accusando il programma di favorire certi concorrenti.