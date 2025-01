Grande Fratello: Helena cerca un contatto con Javier, ma lui la respinge

All’interno della Casa del Grande Fratello, le cose per Helena Prestes non sembrano andare per il verso giusto. Dopo le liti con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, e il famoso episodio del bollitore lanciato, la tensione sembra crescere giorno dopo giorno. E non solo per le sue discussioni, ma anche per la sua vita sentimentale che sta prendendo pieghe inaspettate.





Dopo la delusione con Lorenzo Spolverato, che ha scelto Shaila Gatta al suo posto, Helena ha rivolto l’attenzione su Javier Martinez, il pallavolista argentino. Ma anche questa volta, le cose non sono andate come sperato. E nelle ultime ore, c’è stato un episodio che ha fatto parlare tutti.

Un gesto che non è stato ricambiato

Tutto è successo durante una serata in cui Helena e Javier si sono trovati a passare un po’ di tempo insieme. Gli altri concorrenti li hanno subito etichettati come “incoerenti e strateghi”, ma la vera sorpresa è arrivata quando Helena ha cercato di avvicinarsi fisicamente a Javier. Ha iniziato a toccarlo, accarezzandolo sul viso, sulle braccia e sulle gambe. Ma lui, con una reazione che ha spiazzato tutti, le ha subito detto: “Stai ferma con queste mani”.

Incredibilmente, il rifiuto non è finito lì. Dopo un po’, mentre Helena si è sdraiata vicino a lui, cercando ulteriori contatti fisici, Javier si è spostato sul divano per allontanarsi. La reazione di lui è stata chiara: non voleva assolutamente andare oltre l’amicizia.

Le reazioni del pubblico

La scena ha scatenato una marea di commenti sui social. Molti telespettatori si sono sentiti imbarazzati per Helena, mentre altri non hanno esitato a commentare: “Una tale disperazione non l’ha mostrata neanche Lulù con Manuel”, e ancora, “Si vede che la cosa non è ricambiata”. Altri hanno scritto: “Quanto mi dà fastidio lei” o “Lei è una disperata”. Un commento malizioso ha poi aggiunto: “A Shaila Gatta non l’avrebbe mai detto”.

Insomma, questa nuova “scoperta” su Helena non ha certo risparmiato la sua immagine. Il rifiuto da parte di Javier ha mostrato una realtà ben diversa da quella che lei forse sperava.