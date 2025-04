Grande Fratello, Helena seconda prende la parola e stupisce tutti: le sue parole su Javier

La finale del Grande Fratello ha riservato un epilogo inaspettato. Nonostante le previsioni e i sondaggi che per giorni avevano indicato Helena Prestes come favorita, a vincere è stata Jessica Morlacchi. La cantante ha avuto la meglio sulla modella brasiliana durante l’ultimo confronto in studio, davanti al conduttore Alfonso Signorini e agli altri concorrenti eliminati nelle settimane precedenti.





Con il 52,13% dei voti, Jessica ha conquistato la vittoria, lasciandosi alle spalle una delle edizioni più imprevedibili del reality. Un risultato sorprendente, soprattutto considerando che sia la cantante che la modella erano state costrette ad abbandonare la casa mesi fa: Jessica per eliminazione, Helena per un abbandono volontario dopo una lite accesa. Entrambe, però, erano riuscite a rientrare in gioco grazie al ripescaggio, arrivando così a contendersi il titolo nella serata finale.

Il percorso delle due finaliste è stato caratterizzato da sfide intense. Helena Prestes, in particolare, aveva trionfato nel televoto contro Zeudi, considerata una delle concorrenti più forti, mentre Jessica Morlacchi aveva ottenuto una schiacciante vittoria contro Chiara, raggiungendo l’81% delle preferenze. Nell’ultimo confronto diretto, però, il pubblico ha premiato la cantante, decretandola vincitrice assoluta.

La reazione di Helena al secondo posto è stata di grande sportività. Subito dopo l’annuncio, ha abbracciato la vincitrice e ha rivolto un messaggio di ringraziamento al pubblico che l’ha sostenuta durante i sei mesi di permanenza nel programma. Le sue parole, pronunciate durante le prime interviste post-finale, sono state cariche di emozione: “Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia, perché questa cosa con Jessica è vera e questo è un esempio vero per tutte le persone. Vi amo, grazie mille. Restate con me!”.

Dopo la proclamazione, Helena ha avuto modo di riabbracciare il suo compagno, Javier, che l’ha sostenuta durante tutto il percorso. La modella ha poi condiviso ulteriori riflessioni durante una diretta social, dichiarandosi comunque soddisfatta del risultato: “Sono felice perché sono arrivata insieme a un’amica, poi perché con me ho un uomo che amo”. Anche Javier ha voluto commentare il finale attraverso una live, mostrando gratitudine per il supporto ricevuto: “Ragazzi io non me l’aspettavo, ma va bene lo stesso. La mia cavallina finalmente è con me. Grazie di cuore a tutti, è stato un viaggio bellissimo, il più bello della mia vita, quindi grazie davvero”.

Il trionfo di Jessica Morlacchi ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, con molti utenti che si sono espressi sui social. Da una parte, c’è chi ha celebrato la vittoria della cantante, riconoscendole un percorso meritevole; dall’altra, alcuni fan di Helena hanno manifestato il loro disappunto, ritenendo che la modella avrebbe meritato il titolo. La divisione di opinioni è emersa chiaramente nei commenti pubblicati su piattaforme come X (ex Twitter), dove si leggono messaggi come: “Onestamente la vittoria la meritava Helena, sono contenta per Jessica ma l’onestà di dire la verità è sacra” oppure “Vedremo fuori chi avrà successo e lavorerà. Finita la puntata, fotografi e giornalisti cercavano Helena e non Jessica”.