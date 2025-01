Grande Fratello: Il Gesto Ambiguo di Helena e Jessica Scatena Dubbi Tra i Telespettatori

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha avuto un confronto non solo con Lorenzo Spolverato, ma anche con Jessica Morlacchi, un faccia a faccia che ha continuato a sollevare polemiche tra i fan del reality. Nonostante l’eliminazione della modella brasiliana, le discussioni non si sono fermate, e anzi, si sono intensificate dopo che, durante la diretta di giovedì 16 gennaio, non ci sono stati sviluppi significativi.





Una serie di episodi ha attirato l’attenzione, tra cui un oggetto lasciato cadere nel salone e le dure accuse di “manipolatore” e “bugiardo” rivolte a Lorenzo. Ma l’elemento che ha scatenato maggiori interrogativi è stato un gesto inaspettato durante il confronto tra Helena e Jessica: un occhiolino scambiato tra le due, che non è passato inosservato. Questo piccolo gesto, seppur discreto, ha suscitato molte domande tra i telespettatori, alimentando una serie di speculazioni.

Nel corso della loro permanenza nella casa, Helena e Jessica erano state le nemesi l’una dell’altra, arrivando a un conflitto che aveva portato entrambe a uscire dal programma dopo una violenta discussione avvenuta in cucina. Pertanto, il gesto dell’occhiolino ha suscitato molte domande: potrebbe trattarsi di un segnale di riavvicinamento o è una semplice strategia per suscitare interesse mediatico?

A alimentare ulteriormente il mistero, un retroscena rivelato da Deianira Marzano dopo la puntata della famosa eliminazione. Secondo una testimonianza di un membro del pubblico presente in studio il 13 gennaio, Jessica e Helena si sarebbero parlate e addirittura abbracciate dietro le quinte come se nulla fosse accaduto. Questo ha fatto sorgere il dubbio che le due possano aver messo in scena il loro conflitto, portando alcuni a chiedersi se l’intera vicenda fosse una sceneggiata studiata a tavolino.