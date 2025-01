Grande Fratello: Lorenzo lancia una frase choc su Javier, Shaila si dissocia e il pubblico lo critica

Nuovo scontro alla Casa del Grande Fratello per Lorenzo e il commento rivolto a Javier Martinez. I due concorrenti fin dall’inizio hanno sempre avuto un rapporto acceso a causa di scontri personali e gelosie in gioco.





In passato, Lorenzo e Shaila Gatta avevano incrociato i percorsi fino a creare un legame che poi è sfociato in un rapporto teso, il milanese però verso altre strade si è avvicinato a Shaila e sembra aver conquistato le grazie di molti in Casa.

Recentemente Lorenzo è stato eliminato e il pubblico è rimasto indignato per la diatriba tra i due.

In una discussione con Javier, giunto successivamente, Lorenzo ha detto queste parole: >.

Il concorrente ha continuato a parlare all’unisono con il messicano, dicendo che avrebbe svolto giochi facendosi aiutare da Javier.

Il punto più basso però arriva pochi giorni dopo, infatti Javier è impegnato a giocare sul ciglio della piscina con altri coinquilini quando Lorenzo dice: >. Shaila, ferma sul divano con un gruppetto, lo redarguisce immediatamente.

L’affermazione di Lorenzo ha ovviamente scatenato una valanga di commenti sui social. Non sono mancate le critiche per il concorrente e a scrivere: “Incredibile che uno possa auspicare una cosa del genere, per un gioco!” e “Ma dai al Grande Fratello per fare quello giù di casa!”.

Qualcuno invece ha ricordato la gravità di quel tipo di frasi, affermando: “Ma è conscio che si può precludere una futura e vittoriosa carriera all’atleta?”. Altri ancora hanno definito la frase “vomito” e “vergogna”: . Inoltre, il concorrente è stato malmenato anche con queste affermazioni: “Ma questo Lorenzo non è che sappia usare un lessico pesante e una cattiveria infinita per attirare l’attenzione?”. La frase infatti si commenta da sola e determina ulteriori critiche per la lingua utilizzata da Lorenzo.